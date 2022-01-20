〈美股盤後〉那指陷入修正 台積電ADR跌逾2%

華爾街週三 (19 日) 持續擔憂美債殖利率上揚與聯準會 (Fed) 緊縮貨幣政策，科技股跌跌不休，四大指數盡墨，那指收跌 1.15% 至 14,340.25 點，較去年 11 月 19 日收盤高點下滑超過 10%，正式進入修正區間，為 1971 年以來的第 66 次修正。

政經方面，美國總統拜登舉行上任一週年記者會，他細數上任以來的政績，包括 2 億美國人已接種新冠疫苗、學校企業重啟及經濟成長，但他也承認美國人對通膨和新冠疫情感到沮喪，以及政府在疫情戰略上的失誤，好比應更早做出更大規模的病毒篩檢。

此外，自去年底民主黨參議員曼欽 (Joe Manchin) 表態不支持拜登經濟議程法案後，「重建更好未來」(Build Back Better) 法案仍在參議院卡關，拜登週三表示，他堅信國會可以通過該法案的部分內容，包括氣候政策和幼兒教育。

地緣政治方面，美國與英國週三發布聯合聲明，兩國同意啟動談判，解決雙方在鋼鐵和鋁關稅上的貿易爭端。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.35 億例，死亡數突破 556 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 98.0 億劑疫苗。

週三 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 339.82 點，或 0.96%，收 35,028.65 點。

那斯達克指數下跌 166.64 點，或 1.15%，收 14,340.25 點。

標普 500 指數下跌 44.35 點，或 0.97%，收 4,532.76 點。

費城半導體指數下跌 115.1 點，或 3.09%，收 3,612.2 點。

標普 11 大板塊僅必需消費品與公用事業板塊倖免，非必需消費品、金融與資訊科技領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.10%；Meta (原臉書) (FB-US) 漲 0.45%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.65%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.65%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.22%。

道瓊成分股多收黑。波音 (BA-US) 下跌 3.52%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.1%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.88%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.14%；P&G (PG-US) 上漲 3.36%。

費半成分股續殺。應用材料 (AMAT-US) 暴跌 6.10%；AMD (AMD-US) 下跌 2.77%；NVIDIA (NVDA -US) 下跌 3.23%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.08%；美光 (MU-US) 下跌 3.09%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.57%。

台股 ADR 全數滑落。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.11%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.73%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.37%。

企業新聞

華爾街財報季回暖迎春，大多數企業財報都表現亮眼。FactSet 數據顯示，標準普爾 500 指數公司中已有 44 家企業公布財報，當中有近 73% 的企業財報優於分析師預期。

美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.17% 至每股 46.44 美元。美國銀行週三公布第 4 季財報，獲利大幅躍升，受惠於貸款增加和全球交易活動熱絡提升了其投資銀行業務。

消費用品大廠 Procter & Gamble (PG-US) 上漲 3.36% 至每股 162.00 美元。由於商品價格調高有助於消弭商品和貨運成本的高漲，P&G 2022 財年第二季每股純益達 1.72 美元，年增 12%，營收達 209.5 億美元，皆優於華爾街預期。

微軟 (MSFT-US) 上漲 0.22% 至每股 303.33 美元。動視暴雪 (ATVI-US) 下跌 0.19% 至每股 82.15 美元。微軟以 687 億美元收購動視暴雪，華爾街一片叫好，Piper Sandler 分析師 Brent Bracelin 表示，此次收購加上微軟遊戲和搜尋廣告業務，可能在 2023 年為微軟帶來超過 400 億美元的收入。

微軟收購動視暴雪為索尼帶來更大競爭挑戰，索尼 ADR (SONY-US) 下跌 5.01% 至每股 110.04 美元。

英特爾 (INTC-US) 下跌 2.08% 至每股 53.62 美元。ASML (ASML-US) 下跌 2.29% 至每股 698.82 美元。英特爾週三已向 ASML 訂購一款最先進的晶圓光刻機，價格超過 3.4 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.10% 至每股 166.23 美元。市場傳出蘋果可能在 2022 年 4 月下旬或最遲 5 月初推出 iPhone SE 第三代新機。

蘋果 iPhone SE 3 可能在今年 4 月問世 (圖片：翻攝 macrumors)

臉書母公司 Meta (FB-US) 上漲 0.45% 至每股 319.59 美元。Meta 週三宣布推出 Instagram 訂閱制，Instagram 創作者將可發布獨家內容，吸引訂閱者訂購並增加收入。

美國健身器材新創公司 Peloton (PTON-US) 上漲 5.33% 至每股 31.84 美元。美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，Peloton 高層和內部人士在去年 2021 年股價大幅下跌之前出售價值 4.96 億美元的股票。

經濟數據

美國 12 月新屋開工年化月率報 1.4％，預期 - 1.5%，前值 11.8%

美國 12 月新屋開工年化總數報 170.2 萬戶，預期 165.5 萬戶，前值自 167.9 萬戶下修至 167.8 萬戶

美國 12 月營建許可月率報 9.1％，預期 - 0.3%，前值 3.6%

美國 12 月營建許可總數報 187.3 萬戶，預期 171.2 萬戶，前值 171.2 萬戶

上：新屋開工年化月增率，下：營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

財經網站 Investing.com 最新調查顯示，去年新加入的散戶投資人中，有 86% 的人計劃在 2022 年增持股票。不過，分析師 Jesse Cohen 警告，在結束 2021 年強勁增長的一年之後，有很多理由要對 2022 年的股市保持謹慎，聯準會緊縮貨幣政策和疫情在內的相關風險，市場將迎來動盪的一年。

富國銀行表示：「鑒於聯準會言論快速變化且通膨依然居高不下，我們將今年升息預期從 2 碼上調至 4 碼，預估 2022 年年底聯邦基金利率目標區間為 1.00%-1.25%。」

投行 Jefferies 表示，對升息擔憂引發全球股市下挫，但那指可能面臨更大的風險，因為其散戶參與度更高，股票拋售尚未結束。

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示：「聯準會任何緊縮舉措開始，通常都會導致大幅波動，而且政策失誤從而終結經濟週期的風險始終存在，所以市場有很多顧慮。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)