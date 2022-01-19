〈華碩歲末派對〉首度線上舉辦 董座：新的一年產業仍充滿變數

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (19) 日舉行歲末派對，為首次以線上方式召開，開頭更以元宇宙 (Metaverse) 方式呈現，董事長施崇棠致詞表示，疫情大幅改變人類生活、企業營運，展望今年，認為大環境挑戰仍如同變種病毒一樣充滿未知、變數，但相信每個改變契機都將帶來全新的體驗。

施崇棠說，新的一年產業仍充滿變數、動盪環境，期許同仁堅守對科技狂熱、選擇難行門，以嶄新的設計思維，突破技術框架，無止境追求進化式創新、革命性創新。

施崇棠認為，大環境挑戰就如同變種病毒一樣，充滿未知，但只要做好萬全準備，用華碩引以為傲的技術創新正面迎戰，在產品、服務上創造體貼人心的智慧生活與無所不在的幸福感，在用戶價值、品牌認同、市場定位追求領先與卓越，相信華碩成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業，將指日可待。

回顧過去一年，施崇棠表示，大環境充滿挑戰、疫情詭譎多變也對產業局勢帶來諸多衝擊，但同時也帶來許多不同思考與機會，在這充滿變數的艱辛過程中，感謝同仁齊心聚力、發揮眾智，讓華碩繳出亮眼的成績單。

華碩去年全年品牌營收首度衝破 5000 億元大關，達 5000.27 億元、年增 32.24%，改寫新猷。

施崇棠說，華碩企業文化正持續不斷的磨厲、淬鍊中，也逐漸滲透到每個華碩人的日常思維、行為中，推動華碩成為再造進化的組織，未來必須加固文化基石，讓「再造進化、真實透明、發揮眾智、創意擇優」16 字箴言，徹底落實到策略、執行力、整體營運個面向。