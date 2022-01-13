〈台積電法說〉展望亮眼寫五大驚奇 ADR早盤大漲逾9.5%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (13) 日召開法說，去年第四季財報略優於外資預期，今年第一季營收並可望再創高，也大幅調升今年資本支出，並釋出長期毛利率維持 53% 以上，及上調未來幾年美元營收年複合成長率至 15-20% 等樂觀展望，激勵台積電 ADR 早盤強勢衝高，漲幅最高超過 9.5%。

台積電去年第四季毛利率貼近財測高標，營益率則超越財測，純益 1662.3 億元，季增 6.4%，年增 16.4%，每股純益 6.41 元，略優於外資預期；全年稅後純益 5965.4 億元，年增 15.2%，等同每天開門就賺進 16.3 億元，相當於 3 棟信義區頂級豪宅「琢白」價格，每股純益 23.01 元。

除去年第四季、全年獲利再創新高，台積電並預估，今年第一季營收將達 166-172 億美元，季增 5.4-9.2%，續寫新猷，雙率也均將較去年第四季成長，其中毛利率可望重回 53% 以上。

就整體產業來看，台積電預估今年晶圓代工產業將成長近 2 成，台積電則將持續優於產業平均、營收估年增 24-29%，並將長期毛利率目標提升至 53% 以上，釋出未來幾年營收年複合成長率將達 15-20% 的展望。

台積電也一如外資預期，大舉調升今年資本支出，金額將達 400-440 億美元，相較去年 300 億美元大增 33-46%。

台積電總裁魏哲家表示，台積電正進入更高的結構性成長區間，來自 5G、高效運算相關應用的大趨勢，除使單位產品出貨量增加外，也將提升高效能運算、智慧型手機、車用電子及物聯網相關應用中半導體含量，帶動今年全年產能持續吃緊。

