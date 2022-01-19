鉅亨美股雷達：10年期美債殖利率觸及1.9% 蘋果Q4重奪全球智慧機市場冠軍

美股重要看點：

市場焦點集中在摩根士丹利、美國銀行等公司財報上。美國 10 年期公債殖利率來到 1.884%，美股期貨週三 (19 日) 小升，道瓊期貨漲 0.18%，標普 500 期貨漲 0.25%，那斯達克 100 期貨漲 0.42%。

聯準會轉為鷹派之後，市場猜測今年將升息 3-4 次，這造成了美債殖利率走升，10 年期美國國債殖利率在 19 日一度觸及 1.9%，創 2019 年 12 月以來新高，科技股出現下行壓力。

Fairlead Strategies 分析師 Katie Stockton 警告，如果美股繼續下挫，失守關鍵支撐位，那麼出現 10% 的下跌修正。報告中強調，4546 點是標普 500 指數要守住的關鍵支撐位，一旦失守，接下來可能要測試下一個主要支撐位 4200 點。

凱雷集團 (Carlyle Group) 共同創辦人 David Rubenstein 也在表示，隨著美聯準會 (Fed) 準備升息，以及高通膨已經成為現實，美股將迎來修正。

不過，Jean Boivin 領導的貝萊德投資研究所策略師團隊在 18 日的報告中認為，10 年期國債殖利率的飆升「告訴我們，投資人不太願意為債券支付安全溢價，這對股票本身來說並不是壞消息。」

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 543.34 點，或 1.51%，收 35,368.47 點。

那斯達克指數下跌 386.86 點，或 2.6%，收 14,506.9 點。

標普 500 指數下跌 85.74 點，或 1.84%，收 4,577.11 點。

費城半導體指數下跌 173.4 點，或 4.44%，收 3,727.2 點。

今日重要總經數據：

美國 12 月建築許可月率 (%)，預估 - 0.3，前值 3.6

美國 12 月建築許可總數 (萬戶)，預估 171.2，前值 171.2

美國 12 月新屋開工年化月率 (%)，預估 1.5，前值 11.8

美國 12 月新屋開工年總數 (萬戶)，預估 165.5，前值 167.9

重要個股動態：

1. 福特汽車 (F-US)

福特汽車 (F-US) 周二 (18 日) 預估，第 4 季將因投資標的 Rivian(RIVN-US) 去年風光上市，而產生 82 億美元的投資收益。

福特是 Rivian 早期投資人，目前持有 12% 股權，去年 12 月初曾透露這筆投資價值超過 100 億美元。

福特將在 2 月 3 日公布第 4 季財報，除了揭露 Rivian 投資收益，還宣布將把去年第 1 季約 9 億美元的 Rivian 非現金收益，重新歸類到特殊項目，代表不會計入全年經調整後的財報當中。

在計入 Rivian 投資收益的情況下，福特 2021 年經調整的息稅前獲利 (EBIT) 預測值落在 105 億到 115 億美元。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

據研究機構 Canalys 發布的最新報告顯示，受惠於 iPhone 13 的強勁需求，蘋果 (AAPL-US) 於 2021 年第四季在全球智慧型手機出貨量的占比達到 22%，取代南韓三星電子，再度成為季度銷量冠軍。

由於供應鏈問題和新冠肺炎疫情再度重燃，去年第四季全球智慧型手機出貨量僅增長了 1%。蘋果在整體出貨量占比達到 22%，三星則以 20% 的市占率緊追其後。小米以 12% 的占比維持排名第三。OPPO 和 Vivo 則分別以 9% 和 8% 的市占率，位列第四、第五。

Canalys 分析師 Sanyam Chaurasia 表示，蘋果 iPhone 在中國市場受歡迎的程度超出意料，蘋果的供應鏈已經開始復甦，但是由於關鍵零組件短缺，蘋果在第四季仍被迫減產，無法生產足夠的 iPhone 來滿足市場需求。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Netflix(NFLX-US)

作為疫情宅經濟下的大贏家，Netflix(NFLX-US) 定於周四 (20 日) 盤後公布上季財報，隨著歐美市場逐漸飽和，分析師下修 Netflix 全年用戶總數預期，並稱訂戶成長主要將由亞太地區支撐。

媒體產業分析師 Michael Nathanson 以美國、加拿大和西歐市場漸漸飽和為由，將 Netflix 全球付費用戶總數預期，自原先的 2.52 億下調至 2.5 億。他預計，Netflix 用戶增長多半將由亞太等訂閱費用較低地區所推動。

Netflix 此前預計，2021 會計年度 Q4 新用戶將增加 850 萬，雖持平前一年表現，仍有機會寫下去年單季最高，使全年新用戶數達 2.22 億，Nathanson 也看好風靡全球的《魷魚遊戲》和演員陣容華麗的黑色喜劇《千萬別抬頭》(Don’t Look Up)，在 Q4 為 Netflix 帶來 55 萬的新用戶。