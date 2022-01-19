高盛執行長：人力成本大漲33% 實質薪資通膨已經無處不在

為爭取最優秀的人才，華爾街正進入「你追我趕」的薪資搶人大戰。

高盛 (GS-US) 執行長 David Solomon 周二 (18 日) 在分析師電話會議中承認了這點，他表示，如今經濟上到處存在著實質薪資通膨。

受到單季支出驚人提高之後，高盛股價周二重跌近 7%，年初以來跌幅超過 10%。

2021 年高盛的薪酬成本躍升 33%，至 177 億美元，增幅達 44 億美元，這主要是由績效加薪造成。這使得 2021 年每位高盛員工的平均薪酬，來到約 40.4 萬美元，高於 2020 年的 32.9 萬美元。

在高盛公布財報之前，上周摩根大通 (JPM-US) 出人意料地公布了創歷史新高的支出，公司執行長 Jamie Dimon 誓言，不惜一切代價打贏人才爭奪戰。

同樣，富國銀行首席財務官 Mike Santomassimo 上周五表示，公司薪資漲幅也高於以往。

各公司積極加薪的另一個原因，在於金融科技領域的擴張，造成人才爭奪加劇，讓華爾街老闆們開始大發獎金，幫各級員工加薪，還進一步招募新業務和科技人才。

Solomon 表示，隨著疫情和供應鏈演變、貨幣和財政政策的調整，目前確實存在的薪資壓力。

不過，高盛的薪資調整，很大程度是針對高階及投資銀行員工，絕大多數員工收入與平均薪資差別巨大。此外，高盛表示，新員工是在成本較低的地區招聘的。該銀行表示，今年新增的員工中，約有 90% 位於紐約、倫敦和香港這些金融之都以外的地區。

摩根大通和花旗集團的高管也有類似的披露，稱他們被迫支付高額費用，以保留有價值的員工。

高盛財務長 Denis Coleman 表示，公司在競爭激烈的勞動力環境中，「致力於獎勵頂尖人才」，雖然預計營運費用不會再從當前水準大幅上升，但其將繼續在技術和工程方面投資。