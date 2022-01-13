高盛：Fed在2025年前將升息10次 宜選高質量股票

高盛策略師警告，請繫上安全帶，準備面對聯準會 (Fed) 的連續大幅升息。

高盛策略師 Ben Snider 在 13 日的研究報告中表示，「我們的經濟學家預計，Fed 將在 3 月會議上啟動其升息週期，並在 2022 年總共升息 4 次。預計 2023 年將再升息 3 次，2024 年會升息 3 次。市場目前已預測 2022 年有類似的緊縮步伐，但預計整個升息週期的總升息次數會比較少。」

通貨膨脹不僅對 Fed，而且對消費者和企業來說仍是個緊迫的問題。

勞工統計局 12 月 CPI 數據顯示，到 2021 年底，物價同比上漲 7%，創下 1982 年以來的最快漲幅。

在通膨報告中，家庭食品指數在過去 12 個月中上漲了 6.5%，而過去 10 年的年增率為 1.5%。

Snider 認為，投資人必須在升息週期之前尋找更高質量的股票，「在單一因素層面上，價值型在最近升息週期開始時的表現普遍優於大盤。具『優質』特性的股票，如強勁的資產負債表和高資本回報率，在第一次升息之前股價往往低迷，但在隨後幾個月中表現優於大盤。」

可以肯定的是，鑑於 Fed 政策的不確定性，Snider 目前並不建議對股票保持謹慎，「回顧二戰以來每次升息週期，當 Fed 快速採取行動時，最好也積極操作；因大盤在快速週期和間斷升息的緩慢週期中的表現，會有天壤之別。」