美航空公司警告：5G服務恐造成「災難性」的航空危機

美國電信大廠 AT&T (T-US) 和電信商 Verizon (VZ-US) 新的 5G 服務預期將在本月的 19 日推出，但是有多家美國主要航空公司警告，恐將因此造成「災難性」的航空危機。

AT&T 和 Verizon 計畫於 19 日啟用 C-Band 頻譜 5G 無線網路，但是美國多家航空公司警告，新的 5G 服務可能使大量飛機被迫停飛，數萬名美國人恐因此滯留在海外，導致美國航班混亂。

包含美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 等航空公司在聯合信中表示：「除非我們的主要機場獲准飛行，否則絕大多數客運和航運基本上都將停飛。」信中也指出，類似的情形恐怕會不斷重演，旅客將因航班取消、改道或延誤而受到影響。

聯合航空也另外警告表示，此問題可能會影響該公司每年 15,000 多次的航班、125 萬名旅客和大量貨物運輸。

美國聯邦航空總署 (FAA) 表示，5G 恐將干擾雷達高度計等敏感飛機電子設備，因此阻礙飛機在低能見度情況下的操作。

FAA 先前也曾針對相關問題發出「適航指令」來要求航空公司進行改善，內容提到飛機降落時所使用的雷達高度計有可能受到 5G 頻譜干擾，警告航班很可能被迫更改降落地點。

針對該問題，Verizon 和 AT&T 曾表示，法國的機場有針對 5G 訊號進行管制，因此兩家公司也將引用法國機場 5G 禁區的準則。每天有大量的美國航班在法國機場正常起降，沒理由不能在美國按照同樣規範營運。