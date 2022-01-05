5G部署協議一夜反轉達陣！拜登感謝各方合作

美電信商 AT&T 和 Verizon 週一 (3 日) 早前拒絕延後 5G 部署請求後，態度一夜反轉，兩家公司已同意將 C 波段無線頻譜的部署延後 2 週，美國總統拜登週二 (4 日) 發布聲明感謝各方合作，才達成此協議。

拜登最新聲明指出：「聯邦政府致力於快速部署 5G，同時儘量減少對空中活動的干擾，並持續維護世界上最安全的空域。週一達成的 5G 協議是朝著正確方向邁出的重要一步，我們對各方的合作和誠意表示感謝。」

拜登提到：「該協議確保未來兩週空中營運不會受到干擾，有望在 1 月 19 日 AT&T 和 Verizon 推出 5G 時大幅減少空中運營的干擾。在過去幾個月裡，政府一直在召集聯邦航空局、聯邦通信委員會以及無線和航空行業的技術專家，討論一種解決方案，使 5G 擴展與航空安全共存，很高興這些努力促成昨日的協議。我要感謝交通部長 Pete Buttigieg、聯邦航空局 (FAA) 局長 Steve Dickson、聯邦通信委員會 (FCC) 主席 Jessica Rosenworcel、AT&T 和 Verizon 以及航空業領袖們，感謝他們所做的不懈努力。」

美股週二午盤截稿前，Verizon (VZ-US) 上漲 1.35%，暫報每股 53.17 美元。AT&T (T-US) 上漲 1.57%，暫報每股 25.82 美元。