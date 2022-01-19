美股重點新聞摘要2022年01月19日

今日操盤前瞻

美股財報：ASML、美銀、摩根士丹利

歐洲央行 12 月利率決策

美市場飽和 分析師下修 Netflix 全年訂閱戶總數預期

作為疫情宅經濟下的大贏家，Netflix(NFLX-US) 定於周四 (20 日) 盤後公布上季財報，隨著歐美市場逐漸飽和，分析師下修 Netflix 全年用戶總數預期，並稱訂戶成長主要將由亞太地區支撐。閱讀全文...

遊戲史上最大收購！微軟斥資 687 億美元收購動視暴雪

微軟 (MSFT-US) 週二 (18 日) 宣布以 687 億美元全現金收購美國著名遊戲開發商動視暴雪 (ATVI-US)，激勵後者盤前股價飆漲逾 37%，微軟盤前下跌超過 2%。閱讀全文...

高盛 Q4 獲利低於預期 投資銀行業務收入大增 45%

高盛 (GS-US) 第 4 季獲利低於分析師預期，因為高額薪資和準備金提撥造成營運費用較去年同期大增 23%。閱讀全文...

霍華馬克斯示警通膨已過度 兩策略能度過難關

橡樹資本聯合創始人霍華．馬克斯 (Howard Marks) 周二 (18 日) 表示，目前逼近四十年高點的通貨膨脹率已達到「過度」水準，但他建議投資人保有現有投資組合，透過浮動利率債務和房地產兩種策略來因應通膨威脅。閱讀全文...

全日空和日航取消部分航班後 美 2 大電信商延後部分新 5G 服務

美國兩大電信商 AT&T (T-US) 與 Verizon (VZ-US) 週二 (18 日) 同意延後推出一些新的 5G 服務，以化解飛安疑慮。閱讀全文...



