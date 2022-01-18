〈財報〉高盛Q4獲利低於預期 投資銀行業務收入大增45%

高盛 (GS-US) 第 4 季獲利低於分析師預期，因為高額薪資和準備金提撥造成營運費用較去年同期大增 23%。

截至 12 月 31 日當季，適用於普通股股東的淨利從去年同期的 43.6 億美元降至 38.1 億美元。每股獲利從一年前的 12.08 美元降至 10.81 美元。低於 Refinitiv 分析師平均預期的每股獲利 11.76 美元。

然而，高盛本季投資銀行業務收入增加 45% 至 38 億美元。

高盛過去 2 年業務蓬勃發展，歸功於新冠疫情帶來超低利率。正適合高盛這種以華爾街為中心商業模式的投資銀行。

去年全球交易量首次突破 5 兆美元，作為頂級投資銀行，高盛承攬了一些規模最大的合併案、首次公開募股 (IPO) 和涉及特殊目的收購公司 (SPAC) 的交易諮詢服務，賺進創紀錄的費用。

即使交易收入預計將自過度榮景回歸正常，但銀行零售業務最近獲得投資人青睞，這是因為像富國銀行 (WFC-US) 和美國銀行 (BAC-US) 這樣的大型銀行同業預計會因利率上升而繁榮。

高盛新興的零售銀行業務對其獲利的貢獻度仍然相對較小，但分析師預期管理層會努力抓住金融科技的新興機會。

除了擁有貸款、儲蓄和個人理財 App 的 Marcus 消費性銀行部門之外，高盛還推出一項全新的企業現金管理產品以及為對沖基金客戶布局雲端計算領域。

高盛股價在去年上漲 45%，今年以來下跌不到 1%。

上周，摩根大通 (JPM-US)、花旗集團 (C-US) 和富國銀行均公佈超出預期的第 4 季業績，但摩根大通和花旗集團的股價因本支出高於預期而遭到拋售。美國銀行和摩根士丹利定 19 日公佈財報。