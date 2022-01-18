埃克森美孚承諾到2050年實現淨零排放

埃克森美孚 (XOM-US) 18 日承諾，到 2050 年將其全球業務的淨碳排放量將降至零，趕上正在盡量減少碳足跡的競爭對手。

埃克森美孚的 2050 計劃於去年首次揭露，涵蓋其石油、天然氣和化工生產以及這些業務消耗的電力碳排放。它並沒有對使用這些產品的消費者的碳排放做出承諾。

埃克森美孚 CEO Darren Woods 發表聲明表示，「我們正在制訂全面路線圖，以減少我們在全球營運資產的溫室氣體排放。」

他說，該公司正在與埃克森美孚不負責營運物業「的合作夥伴合作，以實現類似的減排成果」。

去年，這家石油巨頭的股東投票排除 3 名董事，以一家對沖基金提出的候選人取而代之，敦促該公司提高回報，以更能為低碳世界做好準備。

美國石油生產商在實現導致全球暖化的碳排放的巴黎氣候協議目標方面落後於許多歐洲競爭對手。英國石油公司 (BP) 和荷蘭皇家殼牌公司已承諾減少銷售給消費者的燃料和產品的排放。

埃克森美孚的新承諾使其領先於美國競爭對手雪佛龍 (CVX-US)，後者去年 10 月承諾到 2050 年將其上游業務排放量降至零，並降低其他地方的排放強度。

埃克森美孚去年 11 月表示，到 2027 年，它將在致力降低碳排放的項目上的支出增加到 150 億美元。這包括開發目前尚未商業化的技術，如碳捕獲和儲存、氫能和藻類生物燃料。

去年 12 月，它承諾到 2030 年時在美國二疊紀盆地開採基地實現溫室氣體淨零排放。

歐洲石油生產商一直在引領能源轉型，計劃緩慢減少石油產量並用再生風能和太陽能替代。但埃克森美孚和雪佛龍計劃在 2021-2030 年間增加石油產量，因估計全球石油需求將上升。