輝瑞執行長：新冠仍將傳播多年 但人們有望今春恢復正常生活

輝瑞 (PFE-US) 執行長預測，在歷經兩年的新冠疫情之後，人們的生活有望在今年春天回到常態，不過新冠病毒仍可能傳播多年。

輝瑞執行長 Albert Bourla 近期接受法國媒體訪問時，預測新冠疫情仍會持續多年，但他認為，未來的感染情況，將不再帶來讓人們困擾的嚴苛的防疫隔離措施。

他預計，在今年春天的某個時間點，民眾的生活將恢復正常。但他也警告，新冠病毒的突變和高傳染性，仍將影響任何預測的準確性。

讓 Bourla 做出樂觀預測的原因，是他對自家產品的信心。他指出，檢測、非常有效的疫苗和可以在家中進行初步治療，是幫助人們正常生活的主因。

Bourla 回應了其他高管和科學家的觀點，他們認為，Omicron 的高傳染力及相對低的毒性，將成為新冠流行的主要病毒株，也讓這一疾病逐步演化為地方病。各國將學會與病毒共存，就像他們對流感一樣。

Bourla 警告，這並不代表新冠病毒會消失，「我們可能不得不與一種很難根除的病毒一起生活多年」。

他表示，輝瑞計畫在未來 5 年，在法國進行超過 5 億美元的投資，以促進抗新冠藥丸 Paxlovid 在全球的生產。輝瑞在去年 12 月表示， Paxlovid 藥丸將易重症人群的住院和死亡人數減少了近 90%。