傳蘋果和三星今年將在印度製造總值超過50億美元手機

據外媒報導，受到印度的生產獎勵計畫 (PLI) 的激勵，美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 和南韓三星電子 (Samsung) 預計將在今年於印度生產總價值 50 億美元的智慧型手機，較印度政府設定的目標高出 50% 以上。

報導也指出，其中約 20 億美元的手機將會出口。當地政府官員指出，這些國際企業預計今年手機的生產量將超額完成，並且生產數將每年持續提高。

印度政府在 2020 年推出了 PLI，根據該計劃，印度政府將在 5 年內，為在當地生產商品提供 4% 到 6% 的獎勵措施，以刺激印度電信製造業的投資。意味著只要公司企業達到目標，生產成本的 4% 至 6% 將由印度政府支付。該計劃總支出金額大約為 410 億盧比。

消息人士表示，在印度的生產獎勵計畫 (PLI) 下，製造業的激勵措施每年都會增加，持續吸引全球大型製造商來印度製造產品並出口到世界各地。印度有望會成為電子製造的重要中心。

三星已經開始出口在印度工廠製造的智慧型手機。三星電子也計劃擴大印度工廠的產能。到 2022 年底，三星電子印度廠的產能預估將從目前的每年 6000 萬支擴大到 9300 萬支，屆時，印度在三星手機總產量的占比將從目前的 20% 升至 29%。

另外，先前有報導指出，蘋果已經開始在印度清奈附近的富士康工廠試產 iPhone 13，預計 2 月將會正式開始量產，以提高印度地區的手機製造能力，滿足印度國內市場和出口需求。

有業內人士表示，在印度生產 iPhone 13 將有助於蘋果改善對全球市場的手機供應，通常印度生產的產品大約有 20% 至 30% 用於出口。