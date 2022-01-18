美股重點新聞摘要2022年01月18日

今日操盤前瞻

美股財報：高盛

日本央行利率決策

價值股能否繼續跑贏成長股？財報成績將是美股關注焦點

未來一周，美股的焦點將轉向第四季財報，近期價值股優於科技股的走勢，預計在接下來的財報中面臨進一步檢驗。閱讀全文...

市場報告稱 AMD 上調 EPYC 處理器價格 幅度 10-30%

一份市場報告的摘錄表明，在晶片短缺導致出貨量下降之際，AMD(AMD-US) 上調旗下 EPYC 處理器的價格，幅度在 10 到 30% 不等。閱讀全文...

申請多項商標專利 傳沃爾瑪悄悄布局元宇宙商機

媒體報導，沃爾瑪 (WMT-US) 向美國專利商標局提交的文件顯示，他們計畫創建自己的加密貨幣和 NFT(非同質化代幣)，以進軍元宇宙。閱讀全文...

中國降息支持商品貨幣表現 美元指數走跌

在中國降息的消息支撐風險資產後，美元周一 (17 日) 表現疲軟，僅相對於日圓還能有上漲表現。商品貨幣上揚，澳元表現出色。閱讀全文...

未刪除遭禁內容聯結 谷歌遭俄羅斯罰款

莫斯科一家法院 17 日表示，已命令 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌支付 400 萬盧布（約合 52526 美元）罰金，因為它沒有刪除俄羅斯禁止刊登的內容的聯結。閱讀全文...