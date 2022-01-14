〈美股熱門股〉Gap跨足數位領域推首款NFT 收盤漲近4%

〈美股熱門股〉Gap跨足數位領域推首款NFT 收盤漲近4%(圖片：AFP)
〈美股熱門股〉Gap跨足數位領域推首款NFT 收盤漲近4%(圖片：AFP)

繼愛迪達、Nike 等服飾業者跨足「非同質化代幣」（NFT）領域後，Gap 周四（13 日）推出首款連帽運動衫 NFT，成為最新一家跨入加密貨幣資產的服飾零售商，消息激勵其股價收盤漲近 4%。

Gap 表示，公司與 InterPop 合作在 Tezos 區塊鏈上推出限量版連帽運動衫 NFT，用戶可以透過 Gap NFT 網站購買，售價從 8.3 美元到 415 美元不等，價格主要隨著用於購買的加密貨幣價值而波動。

Gap 攜手藝術家推出首款 NFT。(圖片：Gap)
Gap 攜手藝術家推出首款 NFT。(圖片：Gap)

據報導，Gap 的連帽運動衫 NFT 由創造 Frank Ape 的藝術家 Brandon Sines 操刀，Gap 也表示計劃在未來幾周還會推出更為獨特且稀有的 NFT。

Gap(GPS-US) 周四股價受消息激勵上漲 3.83%，每股報 18.43 美元

零售服飾業為布局元宇宙紛紛出招，愛迪達去年 12 月發售「Into the Metaverse」NFT，在官網以 0.2 以太幣（約 800 美元）出售，需用 Metamask 等加密錢包支付，限量 3 萬個，但並未公開 NFT 圖像。

另一服飾業者 Nike(NKE-US) 則是收購虛擬球鞋和服裝公司 RTFKT（讀音同 artifact），展現加速數位轉型的企圖心。此外，玩具製造公司 Mattel(MAT-US) 也推出芭比娃娃與風火輪迴旋車的 NFT。

NFT 是一種數位資產，最常用於數位收藏品，廣受大眾歡迎，去年總銷售額達到約 250 億美元。NFT 擁有權和轉讓由區塊鏈保護，確保 NFT 任一時間只有一個擁有者，且沒人可修改所有權紀錄。NFT 市場激勵創作者和收藏家購買、銷售和創作。

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