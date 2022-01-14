〈美股熱門股〉Gap跨足數位領域推首款NFT 收盤漲近4%

繼愛迪達、Nike 等服飾業者跨足「非同質化代幣」（NFT）領域後，Gap 周四（13 日）推出首款連帽運動衫 NFT，成為最新一家跨入加密貨幣資產的服飾零售商，消息激勵其股價收盤漲近 4%。

Gap 表示，公司與 InterPop 合作在 Tezos 區塊鏈上推出限量版連帽運動衫 NFT，用戶可以透過 Gap NFT 網站購買，售價從 8.3 美元到 415 美元不等，價格主要隨著用於購買的加密貨幣價值而波動。

Gap 攜手藝術家推出首款 NFT。(圖片：Gap)

據報導，Gap 的連帽運動衫 NFT 由創造 Frank Ape 的藝術家 Brandon Sines 操刀，Gap 也表示計劃在未來幾周還會推出更為獨特且稀有的 NFT。

Gap(GPS-US) 周四股價受消息激勵上漲 3.83%，每股報 18.43 美元。

零售服飾業為布局元宇宙紛紛出招，愛迪達去年 12 月發售「Into the Metaverse」NFT，在官網以 0.2 以太幣（約 800 美元）出售，需用 Metamask 等加密錢包支付，限量 3 萬個，但並未公開 NFT 圖像。

另一服飾業者 Nike(NKE-US) 則是收購虛擬球鞋和服裝公司 RTFKT（讀音同 artifact），展現加速數位轉型的企圖心。此外，玩具製造公司 Mattel(MAT-US) 也推出芭比娃娃與風火輪迴旋車的 NFT。

NFT 是一種數位資產，最常用於數位收藏品，廣受大眾歡迎，去年總銷售額達到約 250 億美元。NFT 擁有權和轉讓由區塊鏈保護，確保 NFT 任一時間只有一個擁有者，且沒人可修改所有權紀錄。NFT 市場激勵創作者和收藏家購買、銷售和創作。