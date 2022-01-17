申請多項商標專利 傳沃爾瑪悄悄布局元宇宙商機

媒體報導，沃爾瑪 (WMT-US) 向美國專利商標局提交的文件顯示，他們計畫創建自己的加密貨幣和 NFT(非同質化代幣)，以進軍元宇宙。

報導指出，沃爾瑪在去年 12 月申請了幾個新商標，表明其有意製造和銷售虛擬商品，包括電子產品、家居裝飾品、玩具、體育用品和個人護理產品。在另一份文件中，這家公司表示將向用戶提供虛擬貨幣以及 NFT。據稱，沃爾瑪共提交 7 份單獨的申請。

此外，根據沃爾瑪網站上的一則招聘啟事，這家公司還在去年 8 月份發布了一名職位，負責制定「數位貨幣戰略和產品路線圖」。

對此，沃爾瑪發布聲明，指公司「正在不斷探索新興技術如何塑造未來的購物體驗」，但拒絕對具體的商標申請發表評論。

商標律師 Josh Gerben 表示，沃爾瑪非常積極，提出的商標很詳細，他們幕後顯然有很多計畫在推動。

實際上，許多知名品牌正湧入虛擬商品，推出專屬貨幣、NFT 或兩者皆有，以進軍市場。Adidas、 Nike(NKE-US)、Gap(GPS-US) 和其他知名品牌已經開始銷售 NFT，並暗示有意創建虛擬空間。

去年 12 月初，沃爾瑪財務長 Brett Biggs 在一次分析師會議上表示，如果消費者需要，公司對允許使用加密貨幣支付持開放態度，不過，公司認為沒有必要急於推出任何功能。