致佳廠房祝融供給缺口擴大 世禾證實客戶上門急找產能

致佳科技湖口廠日前傳火警，燃燒面積達 1000 坪以上，據了解，致佳是半導體設備清洗業者，業務、客戶與世禾 (3551-TW) 高度重疊，涵蓋台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 等各大晶圓廠，由於晶圓廠產能滿載，清洗業務供給吃緊，世禾證實，已接獲客戶上門尋求支援，將設法調動產能滿足客戶，價格也將另外商議。

業界指出，半導體設備零組件清洗與再生處理因直接關乎生產良率，隨著現今各家晶圓廠產能全面滿載，設備清洗頻率也提高，加上台積電不斷擴充新產能，各業者包括世禾、致佳、台灣三菱化學、榮眾等，產能全面滿載。

在供需吃緊情況下，致佳湖口廠四間廠房遭火吞噬，廠房付之一炬，加上重建等基礎工程人力大缺，業界研判，重建時程恐拉長至數個月，恐加劇供給緊張狀態，各晶圓廠開始急尋產能支援。

世禾表示，致佳與公司是同業關係，雙方客戶高度重疊，的確接獲客戶詢問，將盡全力滿足客戶需求。

再者，半導體業界接獲急單時，在現有產能滿載情形下，多以超急單模式與客戶加收費用，世禾指出，公司價格一年一議，今年已根據不同產品調漲價格，針對急單價格會再視情況、另外商議。

世禾為滿足客戶新增需求，現也正積極擴產，預期台灣新竹五廠二期將在今年第三季完工，主要用於清洗高階製程設備。

世禾去年營收 21.37 億元，年增 3.52%，創下歷史次高，獲利也大躍進，前三季每股稅後純益則達 5.91 元，已超越前年全年。