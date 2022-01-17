〈台幣〉連4升收27.607元 改寫近25年新高

外資持續追捧台積電 (2330-TW)，推升台股走強，也為台幣走升添增動能，新台幣兌美元匯率今 (17) 日再度升破 27.6 元關卡，最高來到 27.55 元，外資積極匯入，但尾盤出現美元買盤調節，使得匯價升幅收斂，終場收在 27.607 元，升值 1.7 分，為連 4 升，仍改寫近 25 年新高，台北與元太外匯市場總成交值 16.07 億美元。

台股今天一舉站上 18500 點關卡，台積電強勢攻高，盤中改寫新天價 688 元，終場收 683 元，激勵半導體族群百花齊放，不過，金融、傳產股走勢疲弱，壓抑大盤表現，加權指數終場上漲 122 點，收在 18525 點。外資今天買超台股 64 億元，為連續 5 個交易日買超。

外資今天偏向匯入，加上部分出口商有拋匯需求，帶動新台幣兌美元匯率一度升抵 27.55 元，升值 7.4 分，但終場大部分升幅回吐，以升值 1.7 分、27.607 元作收，超越月初創下的近 25 年新高紀錄。

台北外匯市場成交值 10.83 億美元，元太外匯市場成交值 5.24 億美元，合計 16.07 億美元，較前一日成交量略縮。

在農曆年前，出口商仍有實質拋匯需求，匯銀人士預料，新台幣匯率仍將維持強勢格局，但央行為維護廠商競爭力，勢必將守住 27.5 元重要心理關卡。

新台幣兌美元匯率近期走勢。(圖：鉅亨網)



