橘子今年營運續成長 宣示不錯過NFT商機

橘子 (6180-TW) 今 (17) 日舉辦「2022 橘子嘉年華春節版」展前記者會，董事長劉柏園表示，有信心今年營收、獲利將優於去年，也不會錯過 NFT 市場商機。

劉柏園表示，近期疫情雖再度升溫，但遊戲市場熱度不減，今年包括遊戲通路、研發、營運、電商、行動支付等業務均可望成長，展望樂觀，營運將持續成長。

劉柏園指出，目前各項手遊持續穩定貢獻營收，今年中將引進一款新作，自行研發的新手遊也可望在年底上市。

談及 NFT，劉柏園認為，遊戲就是遊戲，NFT 是用來提升價值，把遊戲做好才是最重要的前提。

劉柏園也說，目前旗下已有兩個團隊分別研究 NFT 與元宇宙應用，一個是如何將連結集團本身遊戲與 NFT，另一個團隊致力於發展元宇宙遊戲，預期 NFT 發展會比元宇宙快。

橘子集團「2022 橘子嘉年華春節版」將於 1 月 20 日至 23 日於線上登場，囊括遊戲、音樂、料理三大主題，與相信音樂、17LIVE、開拓動漫祭 PF、eReady 台鈴智慧電車、ŠKODA Taiwan、曜越科技、AOC GAMING、Sony Mobile 等跨領域夥伴合作，並由金牌製作人 B2(陳彥銘) 率隊操刀策劃，開創數位娛樂新體驗。