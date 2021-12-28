〈半導體展開展〉台積電：台灣將扮演半導體設備資安標準領航者

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (28) 日在正式發布 SEMI 首個半導體晶圓設備資安標準，著眼四大重點，資安委員會主席暨台積電 (2330-TW) 企業資訊安全處長屠震表示，台灣將扮演半導體設備資安標準的領航者，企業除顧好自己的資安問題，一定要協助上下游合作夥伴，協力做好資安。

屠震表示，隨著 SEMI 晶圓設備資安標準的正式建立，全球供應商對於設備的資安防護設計也能有所依循；企業在設備採購合約上，也能以此標準作為資安要求。長期來看，不僅能確保晶圓廠機台設備安全，更能帶動上游產業對設備安全品質的重視。

SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展上正式發布 SEMI 首個半導體晶圓設備資安標準，並舉行半導體供應鏈資安聯盟啟動儀式。SEMI 資安委員會成立於今年 6 月，台積電、日月光 (2317-TW)、鴻海 (2317-TW)、台灣應材、微軟等大廠都是成員，成立目標除聚焦資安標準推廣，也將進一步提升產業資安意識、有效評估供應鏈網路安全態勢及建構供應鏈的資安風險評估框架。

歷經近 3 年的制定，SEMI 首度發布的資安標準目前針對四大重點進行發展，包括機台設備電腦作業系統相關、網路安全相關、端點保護相關、資訊安全監控等。

