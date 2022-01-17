國鼎新冠新藥解盲引發疑慮 股價7天跌回起漲點

國鼎 (4132-TE) 開發的口服新冠新藥 Antroquinonol 公布解盲數據結果後，因未公布用藥組與對照組的 P 值指標，引發外界疑慮，股價也迅速從 335 元回跌，今 (17) 日最低至 162 元，下跌逾 6%，總計共 7 天就跌回起漲點。

國鼎 1 月 5 日公布新冠新藥 Antroquinonol 二期試驗結果，主要評估指標中，用藥組病患在第 14 天、28 天後康復率分別達 97.9%、100%，以及四項次要評估指標均達標，公布隔日股價直線飆漲，解盲後兩個交易日漲幅超過 8 成，更衝破 330 元價位。

外界認為，國鼎僅公布二期臨床用藥組試驗結果，並未提供對照組數據及兩組間的 P 值統計差異分析，加上臨床收案人數僅 124 人，不如國際大廠的萬人試驗，國鼎能否順利申請美國緊急使用授權 (EUA) ，引發外界質疑。

國鼎表示，臨床試驗的完整分析報告還需等待 CRO(第三方臨床研究機構) 公司提供，不過本 (1) 月會先向美國 FDA 提出緊急使用前授權 (Pre-EUA) 申請，待今年 4 月完成所有臨床數據報告後，再補送資料、提正式申請。

另外，國鼎三期試驗將延續二期試驗結果，初步規劃除了在既有的美國、秘魯及阿根廷持續進行收案外，不排除增加歐洲等地區，並將擴大至逾 50 個臨床中心。