彥臣膠質母細胞瘤新藥 明年Q2申請美FDA二期試驗

彥臣生技 (4732-TW) 今 (30) 日舉行新藥報捷慶祝會，董事長黃中洋表示，治療膠質母細胞瘤新藥 NBM-BMX 預計 2022 年第二季向美國 FDA 申請二期臨床試驗計劃，完成試驗後同步申請轉上市。

彥臣開發中新藥 NBM-BMX 於 2021 年 9 月完成臨床一期試驗，12 月初通過美國 FDA 核准，黃中洋指出，一期資料已在收尾階段，並與美國 FDA 討論二期試驗設計方向。

此外，膠質母細胞瘤新藥 NBM-BMX，將向美國 FDA 申請孤兒藥，若順利通過可享主管單位快速審查機制以及多向獎勵與優惠，彥臣說明，孤兒藥平均售價為一般藥品的 25 倍以上；2017 年 10 個最暢銷藥品中有 7 個是孤兒藥。

根據藥品研究和諮詢公司 GlobalData 調查顯示，2017-2027 年膠質母細胞瘤發生率不斷增長，預估 2028 年全球惡性腦瘤治療市場規模將達到 42 億美元，2021-2028 年複合成長率約 8.8%。

彥臣採保健食品與新藥研發雙引擎經營策略，藉此穩定營收並進行新藥研發，目前著重發展台灣、美國、中國、東南亞市場。彥臣今年前 11 月營收 2.18 億元，年減 24％，不過自下半年開始獲利，全年營運有機會虧轉盈。

黃中洋表示，目前保健品銷售量穩定成長，明年還有新品上市，有望挹注明年成長動能。