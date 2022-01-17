權證投資人一定要了解的 市場概況及相關認售權證推薦

持續受到本土疫情升溫以及美國通膨、升息等利空因素影響，1/14（五）台股

一度從開盤 18,509.00 點，下挫至最低 18,213.44 點，然而隨著低接買盤進場，終場加權指數收在 18403.33 點，跌幅 0.18%。從 14 日市場概況來看，大盤成交金額回升至 4,013 億元，為近五個交易日最高，權證總成交金額約 28.2 億元，權證佔大盤成交金額為 0.70%。其中，認售權證成交金額占比達 8.35%，為近五個交易日最高且高於長期平均值。從 14 日群益投資人買進金額排行來看，前五名中共有兩檔認售權證進榜，分別為連結 台灣加權指數 (TSE01-TW) 的 臺股指群益 15 售 37 (03171P) 以及連結 元大台灣 50 (0050-TW) 的 台灣 50 群益 17 售 04 (03806P)。權證具有多空方向皆可操作的靈活特性，認售權證更是非常適合投資人在大盤下跌時進行避險並賺取獲利，除了前述權證，也推薦可挑選 臺股指群益 17 售 17 (03742P)、臺股指群益 16 售 15 (03507P)、臺股指群益 17 售 14 (03739P)、台灣 50 群益 17 售 03 (03733P)、台灣 50 群益 15 售 08 (03226P)、台灣 50 群益 17 售 02 (03732P) 等剩餘天期長且價內 5%~ 價外 20% 之認售權證進行布局。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

了解更多權證資訊 權民最大網