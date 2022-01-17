〈台股盤後〉台積電領軍半導體族群向上 收盤漲122點

台股今 (17) 日由半導體族群強勢帶領指數向上，終場大盤上漲 122.11 點或 0.66% 作收，集中市場收盤報 18525.44 點，市場專家認為，在海外資金湧入下，伴隨新台幣升值行情，有助台股再向上。

美系外資已調高台積電目標價達 1050 元，證券分析師張陳浩說，以今天盤中台積電創 688 元的歷史新高價，絕非是行情終點，不排除能看到 700 元以上的價位，且大型股如國巨 (2327-TW)、日月光 (3711-TW)、甚至大立光 (3008-TW) 等，都將成為資金湧入標的個股。

台股今天早盤以 18512.15 點開出，最高 18535.42 點，最低點位 18435.42 點，收盤報 18525.44 點，上漲 122.11 點或 0.66%，市場成交值 2596.95 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今日台股集中市場指數、台指期大漲，OTC 指數也止跌並站上 5 日線，集中市場日 K 線也形成 5 日、10 日線糾結的有力支撐，顯示指數拉升，有利市場買盤進一步擴散至跌深及中小型個股。

證券分析師黃漢成說，今天包括 IC 設計、元宇宙及伺服器 PCB 個股都走強，顯然台積電在外資看好下，對電子族群的助漲效應。

權值股方面，台積電上漲 11 元或 1.64% 收在 683 元，權值股大立光 (3008-TW) 下跌，收盤價報 2080 元、鴻海 (2317-TW) 盤中維持平盤震盪，收盤價報平盤 103.5 元。