以趨勢動態多重資產策略 迎戰升息、通膨、疫情三大不確定性

全球疫情、通膨持續升溫，美國聯準會 (Fed) 立場轉鷹，全球股市遭逢高檔賣壓、波動加大，但類股表現不一。柏瑞投信表示，2022 年全球經濟基本面仍穩健，但貨幣政策退場不免影響金融資產波動，若投資人期待透過單一資產可以從頭抱到尾，可能會是一場空。至於在市場拉回過程中該配置哪類資產，建議可採用柏瑞趨勢動態多重資產策略 *，迎戰升息、通膨、疫情三大不確定性。

柏瑞趨勢動態多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 預定基金經理人連伯瑋表示，雖然升息對風險性資產會帶來壓力，但整體市場的復甦並未看空，在預定投資組合中可透過存續期較短的美債，控制利率風險，並搭配具利差優勢的企業債來增添緩衝與總報酬空間。此外，可趁市場波動逢低布局美國標竿企業等中長期看好標的。以下為本基金相關 QA：

Q：為何柏瑞投信發行趨勢動態多重資產基金？

A：單一主題式基金著眼於成長爆發力的同時，投資人通常也會擔心是否過度曝險於特定國家、產業或風格，傳統的趨勢主題基金成立後就會定型，但趨勢變化會與時俱進，投資特定主題型基金可能需要經常確認原本看好的趨勢是否過時，柏瑞於是設計並推出趨勢動態多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 能解決上述痛點，靈活調整趨勢主題配置。

Q：柏瑞趨勢主題如何形成？

A：柏瑞投資團隊 (包含股票 / 固定收益 / 另類資產 / 總經) 在開會時，多元資產團隊會參與、蒐集各團隊會議中重複出現的相同字詞 / 觀念，例如科技創新 / 解封議題等關鍵字，並再針對相關概念進行討論，產生可能是長期結構性 / 中期經濟的趨勢想法。然後結合外部機構研究，深入研究相關概念得出細部看法，例如特別看好科技創新中的 AI / 雲端，最後產生趨勢主題。

Q：趨勢主題會變嗎？多久調整一次？

A：柏瑞多元資產團隊會參與各資產團隊會議獲取看法，除了整合集團研究資源產生趨勢主題，並且還會不斷汰舊換新，除了持續加入潛在的新趨勢，也會將過時的趨勢剔除。此外，與投資組合內的其他資產一樣，會「滾動式」判斷哪些趨勢主題在未來 9~18 個月較有機會表現，每個月也會檢視這些趨勢主題是否仍具吸引力？評價是否合理？據以調整投資比例。若非必要，不會硬性定期調整，避免衍生額外成本。

Q：如何決定趨勢主題的比重？

A：各趨勢主題整體投資比重，依據柏瑞團隊看好程度 (Conviction) 加上預期未來表現而決定。舉例來說，若科技創新概念股預期報酬及團隊看好程度較高，便可能獲得比其他趨勢主題更多的比重；若之後隨著市場上漲 / 下跌而看法改變，也可能再調整權重。

Q：本基金模擬投組和操作策略？

A：基金可投資的資產類型除了股票、債券，還有 ETF、基金等，各類資產可在 0-70% 的操作區間保有高度的靈活調整彈性，符合多重資產的定義。當前團隊看好的資產聚焦在傳統股債，但市況合適隨時都可能參與另類投資機會。基於投資管理效率考量，會彈性運用基金 / ETF 等投資工具，因透過基金 / ETF 方式進出場 (如再平衡時) 的管理效率及機動性較高。另外，可使用衍生性商品，但並非常態性，且總名目價值不會超過基金淨資產的 40%。

Q：本基金如何進行各幣別避險？

A：台幣級別：股票部位採原幣計價，不會進一步避險。固定收益部位則依中性避險水準 (40%~80%，目前預定為 70%)，主要綜合考量市況及避險成本給予經理人一定比例的彈性。美元級別不做匯率避險，澳幣和人民幣級別，由整體投組採取高比例匯率避險 (原則上避險比例＞80%)。匯率避險比例將由投資團隊，定期檢視其成本與效益成效，依市況彈性調整。

Q：本基金適合那些投資人？

A：隨著變種病毒 Omicron 疫情升溫、美國聯準會 (Fed) 立場轉鷹，全球股市近期波動加大。接下來通膨升溫及寬鬆退場可能引起的市場震盪不宜輕忽，採用股債多元資產兼具的多重資產策略，以趨勢主題選股、動態調整，迎戰 2022 經濟轉型、提高投組勝率。柏瑞趨勢動態多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，網羅最潮趨勢、布局多元主題、提升投資動能，透過多重資產控制波動，靈活應對快速變化的市場狀況，適合可適度承擔風險以追求資產長期增長的投資人。

Q: 如何申購本基金？相關費用為何？

柏瑞趨勢動態多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 保管銀行暨銷售機構為台北富邦銀行，其它銷售機構包括日盛銀行、富邦證券、日盛證券、滙豐銀行、台新銀行、國泰世華銀行、元大證券等，亦可透過柏瑞投信官方網站申購。除基金申購手續費依各銷售通路規範，相關費用包括每年保管費 0.26% 和經理費 1.80%。

* 柏瑞趨勢動態多重資產策略是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎 (2004/12/31 成立)，並將主題式概念股的目標配置比重調高至 30%；其中柏瑞環球多重資產團隊係自 2017/8 開始將主題式概念股納入投資的資產類別，其他類股票資產則等比例調降比重。本基金委請 PineBridge Investments LLC 為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments) 團隊。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。由於本基金亦得投資於非投資等級債券，非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。

本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制及匯率變動之風險等，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。前述投資地區政治、經濟變動風險，包括但不限於如：本基金所投資地區可能因政治、社會或經濟情勢變動，包括海外市場政治、社會之不穩定局勢、台灣與他國間的外交關係、經濟條件（如通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性）、個別國家的政經情勢、政府政策的改變或法令環境變動等，均可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。

本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券，相關風險包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間的前後之價格風險。

本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。

本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。另南非幣 / 澳幣一般被視為高波動 / 高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣 / 澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣 / 澳幣申購南非幣 / 澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣 / 澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣 / 澳幣計價受益權單位。就南非幣 / 澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣 / 澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣 / 澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣 / 澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。

以外幣 (含人民幣) 申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣 (含人民幣) 計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣 (含人民幣) 避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣 (含人民幣) 計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣 (含人民幣) 相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。

投資遞延手續費 N9 類型及 N 類型級別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

本公司及銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或投資人可經由下列網站查詢本基金公開說明書：

柏瑞投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw

公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw

(TM111016)