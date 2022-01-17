價值仍被低估的投資標的在哪？

經歷過去這兩年大牛市，許多市場都漲了一大波，哪些市場是漲幅相對較少、有可能被低估的市場？這篇文章帶你一起來找哪裡還有相對便宜的資產可以投資。

1. 主要股市中，還有很多便宜撿

除了美國與印度股市之外，其他主要股市的本益比大多比過去 10 年來的低，顯示非美國以外大部分國家股市其實不如大家想像中昂貴，其中巴西和日本股市相較於過去顯得較便宜。如果同時再將未來 12 個月企業預估每股盈餘成長率也納入考量的話，日本企業未來一年的成長率最值得期待，其次是印度與歐洲企業。除了價值面因素之外，是否還有其他動力會推動這些股市？

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2012/1/31 - 2021/12/31。* 巴西股市因為有部分極端值，因此排除 5% 過高的極端本益比。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/12/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 歐日股市流動性充足，歐股更具漲相

根據過往歷史經驗，如果美國開始縮減流動性增加速度時，其他主要國家（例如日本與歐洲）股市相對美股，反而更有表現機會。下圖當美國流動性成長放緩時（以 M2 貨幣年供給成長率為衡量指標，由於右軸以反向呈現，因此當紅色虛線上升時，流動性放緩），日股與歐股的相對表現大多時候都會出現走揚。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1986/12/31 – 2022/1。指數分別為 MSCI 日本、道瓊歐洲和標普 500 指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

相較其他主要股市，歐洲股市具有較多循環類股，具有較少的科技（8%，美國 27%）與通訊（5%，美國 15%）等高本益比的類股。占比最高的金融（15%）與工業（14%）類股在復甦的環境下更容易受惠，使得歐洲股市相較更具備優勢。

3. 原物料出口國，股價與基本面脫節

受到各國需求快速恢復的影響下，原物料價格在過去一年間快速上升，與 2020 年年底相比，美國現貨原物料工業指數上漲了 27%，布蘭特原油則上漲了 63.5%。然而因為巴西面臨 2022 年總統大選，俄羅斯爆出烏東邊境衝突，股市雙雙與基本面出現脫鉤。

儘管過去大選期間巴西股市都出現震盪，但最終都會回歸貼近原物料價格走勢。根據歷史經驗，俄股過去發生地緣不確定性時（2014 年 3 月克里米亞危機），對股市帶來的影響也有限。2014 年，俄股後續的修正主要來自於美國擴大生產頁岩油，使得原油供過於求，油價出現大幅修正。而目前美國企業受到永續概念抬頭而不再擴大傳統石油開採，主要產油國對增產也相對謹慎，反而有利油價穩定，進一步對俄股表現帶來支撐。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料期間 1998/12 -2022/1。指數為巴西聖保羅指數和美國現貨原物料工業指數，黃色標註期間為巴西總統大選。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料期間 2015/12/31 – 2022/1/11。指數為俄羅斯 RTS 指數，黃色標註為克里米亞危機期間。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

主要持股納入歐股，衛星部位考慮巴西、俄羅斯

即使美股仍是主要看好的建議部位，但 2022 年開始美國聯準會變得更加鷹派，持續保持寬鬆政策的歐洲股市投資價值便顯得更突出，此時將歐洲股市納入投資組合中，可以帶來潛在上漲動力，建議可以選擇成長、價值均衡的歐洲大型股或小型歐股基金。而積極的投資人，則也可以考慮定時定額進場原物料大國，例如，巴西與俄羅斯股票基金。

鉅亨精選基金

>>> 貝萊德歐洲基金 A2-USD

>>> 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

>>> 法巴巴西股票基金 C (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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