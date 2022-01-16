三大不確定性擾動市場 投信籲忌獨抱單一資產

通膨升溫、美國聯準會態度轉鷹與疫情反覆，導致全球股市面臨高檔賣壓，惟類股表現不一，投信提醒，今年經濟基本面仍舊穩健，但如果只是單一資產從頭抱到尾，恐怕最後變成一場空。

柏瑞投信指出，全球央行貨幣政策退場不免影響金融資產波動，因此投資策略如果仍是單一資產從頭抱到尾，恐怕最後淪為一場空，建議在市場波動，拉回過程中可採多重資產策略，迎戰升息、通膨、疫情三大不確定性。

柏瑞投信指出，雖然升息對風險性資產會帶來壓力，但整體市場的復甦並未看空，建議投資組合中可透過存續期較短的美債，控制利率風險，並搭配具利差優勢的企業債來增添緩衝與總報酬空間。

柏瑞投信說明，單一主題式基金著眼於成長爆發力，但也要留意基金是否過度聚焦曝險在特定國家、產業或風格，且傳統趨勢主題基金成立後就會定型，但趨勢變化會與時俱進，因此投資特定主題型基金可能需要經常確認原本看好的趨勢是否過時。

相對而言，趨勢動態多重資產基金比起傳統基金，團隊在討論過程中會蒐集會議中重複出現的相同字詞或觀念，例如科技創新、解封議題等關鍵字，並再針對相關概念進行討論，產生可能是長期結構性或中期經濟的趨勢想法。

此外，團隊還會攜手外部機構研究，深入研究相關概念得出細部看法，例如特別看好科技創新中的 AI、雲端，最後產生趨勢主題。

柏瑞投信指出，為讓投資組合貼近市場動態，團隊也會「滾動式」判斷哪些趨勢主題在未來 9 到 18 個月較有機會表現，每個月也會檢視這些趨勢主題是否仍具吸引力，評價是否合理，調整投資比例。