黑五、網路星期一同業生意清淡 亞馬遜稱自家銷售額破紀錄

亞馬遜 (AMZN-US) 週二 (30 日) 表示，今年感恩節購物熱潮創下破紀錄的銷售額，為零售業一直低迷的假日購物期提供樂觀的前景。

亞馬遜在一篇部落格文章中表示，居家用品、玩具和服裝是最受歡迎的類別，暢銷商品包括蘋果 (AAPL-US) 的 AirPods、Fire TV 電視棒，以及 Revlon 的 One-Step 吹風機。

亞馬遜沒有公布「黑色星期五」和「網購星期一」這兩大購物日的具體銷售數據，分析師和投資者必須等到 1 月下旬或 2 月初，亞馬遜公布第四季財報時，才能一覽今年整個購物季的全景。

根據 Adob​​e Analytics 的數據，美國消費者在網購週一花費 107 億美元，較去年同期下降 1.4%。黑五的線上銷售額也略低於去年總額，零售商的銷售額為 89 億美元。

Sensormatic Solutions 的初步數據顯示，雖然實體店的購物量比去年大幅增加，但去年是因為疫情導致消費者不敢出門，若與 2019 年的水準相比，今年客流量少了 28%。

無論宏觀經濟環境如何，亞馬遜憑藉其龐大的市場、次日送達選項和有競爭力的價格，始終能不斷成長。根據 Numerator 的數據，今年亞馬遜拿下黑五總消費額的 17.7%，超越任何其他零售商。

亞馬遜週二援引市調機構 Profitero 的數據表示，自家提供市場最低售價，因價格比同業平均低了 14%。這部分原因是其他零售商打折力道不像過往那樣有力，例如，根據 Adob​​e 的數據，電子產品在網購週一只便宜 12%，但去年的網購週一折價卻達 27%。

儘管網購起步較慢，但 Adob​​e 仍預期網購金額在購物假期間將創下歷史新高，因為美國消費者將其消費期間分得更散，而不像以往在感恩節後 4 天內才一窩蜂購物。

零售商今年也選擇在黑五之前就儘早假期購物優惠活動開跑，以亞馬遜來說，10 月起就開始有優惠活動。消費者也因為擔心出貨延誤與缺貨問題，今年提早採買禮物。

亞馬遜稱其採取額外措施來應對購物高峰，包括將貨物運送至不同的運輸港口，並選擇較貴的運輸路線，將物品運送到庫存不足的設施。