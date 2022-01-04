預期銷售額成長2.5% 瑞信調升GE評級 目標價122美元

根據 Zacks Investment Research 的數據，華爾街分析師普遍預測，奇異電氣 (General Electric) (GE-US) 本季銷售額將達到 213.1 億美元，較去年同期銷售額 219.3 億美元增加 2.8%。

GE 預計在 1 月 25 日開盤前公布上季財報。

4 位分析師各自提供了估計值。最低估計為 203.3 億美元，最高為 220.1 億美元。

根據整理，分析師預計 GE 本財年全年銷售額將達到 754.1 億美元，估計值在 741.6 億美元至 765.2 億美元之間。對於下一個財年，分析師預測銷售額將達到 805.3 億美元，估計值在 782.5 億美元至 845.5 億美元之間。

GE 上次發布財報是在 10 月 25 日。當季每股獲利 0.57 美元，比市場預期的 0.43 美元高出 0.14 美元。股本回報率為 5.88%，淨獲利率為 -0.05%。

瑞信分析師 John Walsh 3 日發布研報，將 GE 的評級從「中性」調升至「跑贏大盤」，目標價 122 美元。該分析師認為，GE 可望受惠於 2022 年的周期性復甦。

Walsh 表示，GE 正在進行轉型，即將分拆為 3 家上市公司，分別專注於航空、醫療和能源。自 11 月 9 日宣布分拆以來，GE 股價下跌了 14%。

他表示，近期股價下跌為投資人提供了一個進場買進的機會。Walsh 認為，航空業的周期性復甦和自由現金流的改善，將會推動股價走高。