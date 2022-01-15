〈美股熱門股〉Netflix傳調漲美加地區訂閱費用 股價聞訊上漲

Netflix 周五（14 日）傳出將調漲美國與加拿大兩地區的月費價格，消息一出後股價一度漲逾 3%，尾盤漲幅收斂，終場上漲 1.25%，收每股 525.69 美元。

根據 Netflix 網站數據，美國基本月費調漲 1 美元至 9.99 美元，標準月費從 13.99 美元上漲至 15.49 美元，而高級方案從先前的 17.99 美元上漲至 19.99 美元。

加拿大也同步調漲，基本月費仍維持 9.99 加幣，標準方案則是從先前的 14.99 加幣調漲為 16.49 加幣，高級方案則上調 2 加幣至 20.99 加幣。

Netflix 發言人證實調漲消息，並在聲明中表示，目前正在調整價格，以提供各式各樣高品質影音娛樂服務，此外，在收費前一個月會收到漲價相關訊息的通知。Netflix 過去曾在 2019、2022 年調漲過月費價格，而這也是該公司長期策略的一部份。

近期 Netflix 用戶成長放緩，華爾街一直期望 Netflix 能提高月費價格，而此次 Netflix 會做出漲價決定，也是相信自家串流平台服務已深植用戶生活，不會因為漲價而取消訂閱或流失客戶。

Netflix 在串流媒體領域正面臨前所未有的競爭，尤其來自 Disney+、HBO Max、亞馬遜 Prime Video、Apple TV + 等新興串流媒體公司競爭。Netflix 表示，去年秋天共擁有超過 2.13 億的訂閱戶，遠高於其他新興競爭對手的數量。因此，Netflix 專注投入內容製作，並表示預估在 2021 年內容製作投入的資金高達 170 億美元。

截稿前，Netflix(NFLX-US) 上漲 1.25%，每股報 525.69 美元。該公司將於下周四（20 日）公布 2021 會計年度第四季財報，預估收入成長 16.1% 至 77 億美元，與華爾街分析師預估一致，每股獲利 0.8 美元略低於華爾街分析師逾的 0.82 美元，新訂閱戶增加 850 萬人。