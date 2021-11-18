Netflix突調漲南韓訂閱價格 幅度12.5%至17.2%

美國串流影音平台 Netflix(NFLX-US) 於 11 月 18 日 (週四) 當天，突然調升南韓市場的訂閱服務價格。標準方案從原本的每月 1.2 萬韓元 (約新台幣 282 元) 調漲至 1.35 萬韓元 (約新台幣 317 元)、漲幅 12.5%，高級方案從原本的每月 1.45 萬韓元 (約新台幣 341 元) 調漲至 1.7 萬韓元 (約新台幣 400 元)、漲幅 17.2%。

Netflix 已於去年 (2020 年)10 月起，調漲了美國、加拿大、日本、英國等國家的訂閱費用。

Netflix 公共政策副總裁賈費德 (Dean Garfield) 於本月 4 日，在一場於南韓首爾舉辦的記者會上表示，自從 Netflix 進入南韓市場之後，5 年來的訂閱費用都沒有向上調整，而該公司也一直在思考相關事宜。

而在被問到「如果 Netflix 輸掉網路使用費用官司，是否會調漲訂閱費用」時，賈費德則答覆「支付網路使用費用和訂閱費用是兩碼子事」。

近來 Netflix 播出南韓原創戲劇《魷魚遊戲》，造成網路流量大增。南韓大型電信商的 SK Broadband 也為此告上法院，要求 Netflix 賠償網路維護費用和流量費，只不過 Netflix 方面似乎無意支付。