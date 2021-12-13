工業富聯擴大與Netflix合作 OTT產品出貨旺

鉅亨網記者彭昱文 台北 2021年12月13號13點35分

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (601138-CN) 今 (13) 日宣布，加入 Netflix 的 Hailstorm Program 合作計劃，強攻智慧家庭影音巿場；而工業富聯預估，今年 STB/OTT 相關產品出貨量超過 6000 萬個，主要供給歐美各國及亞洲新興巿場。

工業富聯表示，與 Netflix 自 2016 年開始合作，並導入 STB/OTT 產品上；而今年與 Netflix Hailstorm program 擴大合作後，製造的標準品將內建 Netflix app，並提供客製化服務，協助縮短認證時間，快速出貨給終端用戶，提升整體產品優勢。

此外，Netflix 近期也宣佈進軍遊戲事業及擴大目標族群的計劃，工業富聯看好，透雙方深化合作，加上母集團鴻海在影音產品研發能力與製造能量，將能相輔相成、取得雙贏，擴展更多服務。

隨著數位影音內容快速發展，閱聽者的收視習慣改變，加上疫情推波助瀾之下，OTT 平台業務隨之持續增長；根據 Business Wire 調查，2019 年全球 OTT 市場已達到 850 億美元；2025 年預計成長至 1942 億美元；另有分析指出全球串流媒體訂閱用戶在 2025 年將達到 14 億人，相較於 2019 年足足成長一倍。

另一方面，新興內容 / 平業者利用雲端服務不受地理限制的特性，大量製作及傳輸影音內容給全球觀眾外，將觸角延伸至遊戲領域，也順勢創造更多雲端運算商機。