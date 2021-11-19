藥華藥重訊駁AOP發布不實訊息混淆視聽

藥華藥 (6446-TW) 旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b（即 P1101）於台灣時間 11 月 13 日獲美國 FDA 核准藥證，享有 7 年市場獨占權，創台灣研發新藥自行在美上市銷售的首例，本周消息一出「跳空漲停」連五天漲停板。與此同時，與藥華藥打仲裁官司的歐洲授權夥伴 AOP，18 日在中央社訊息平台發布訊息，內文指稱藥華藥為為「AOP 的授權人」、「第三代干擾素用於治療 PV 的發明人是 AOP Orphan 的 Rudolf Widmann 博士」，藥華藥隨即發布重訊嚴正駁斥該文明顯虛偽不實，意圖混淆視聽。

重訊中藥華藥再次聲明，第三代長效干擾素之相關智慧財產權，於全球領域內，均為藥華藥所有，AOP 僅係經藥華藥授權於歐盟等地區銷售之廠商，美國境內所生之一切銷貨收入，均歸藥華藥所有。

據悉，藥華藥日前已接獲首張美國訂單，最快 3 至 4 週後可運送到美國經銷商，陸續鋪貨到各州，並依照規畫展開上市後在美國各地的行銷活動，搶攻美國真性紅血球增多症（PV）市場，屆時即可認列營收。

藥華藥表示，P1101 是美國 FDA 第一個核准所有 PV 成人患者均可使用的藥物，無論患者之前接受過其他治療方式，仿單使用範圍較歐盟更廣。PV 患者的保險覆蓋健全，P1101 核准第一天開始就可以保險給付，藥華藥預計在 6 個月內有 80% 的保險覆蓋率。

另外，原發性血小板增多症（ET）的全球第三期臨床試驗已收 87 位病人，收案人數已過半，預計 2022 年第 2 季完成收案。

藥華藥今日以 172.5 元漲停價開盤，仍有 3 千多張漲停委買高掛，股價來到今年 3 月初以來新高點。

