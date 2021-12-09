貿易信用保險機構：全球供應鏈中斷有望在明年下半年緩解

安聯集團旗下貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）周四（9 日）發表報告稱，供應鏈中斷問題雖持續受疫情、中國清零防疫策略、農曆春節期間需求和物流的波動性影響，但在 2022 年下半年有望緩解，全球貿易在 2022 及 2023 年間將保持成長。

裕利安宜的經濟學家表示，目前全球貿易量萎縮的 75% 是產能短缺造成，剩下的 25% 則是受物流瓶頸影響。

分析師此前曾警告，新冠變種病毒 Omicron 可能會對供應鏈造成又一次打擊，防疫限制措施可能會影響製造業和航運業務，加劇供應鏈危機。

裕利安宜認為全球供應鏈中斷可能在明年下半年有所緩解，有三大原因：

消費需求已見頂

報告指出，雖然在疫情期間積累的儲蓄尚未耗盡，但需求將逐漸恢復正常，消費者可能會繼續購買更多商品，不過需求已經見頂。

報告稱：「家庭支出在此前疫情封鎖期間向（耐用）商品的轉移在未來可能會更加謹慎，即使是在疫情再次爆發的情況下。」

裕利安宜補充說，特別是已開發國家，家庭支出正在轉向可持續消費，在疫情期間購買的商品需要至少幾年時間才會進入更換周期。隨需求經過「自我調節的正常化」，供應鏈壓力可能會減少。

庫存恢復至疫情前水準

報告稱，在 2020 年初庫存水準下滑之後，製造商急忙補充庫存應對需求反彈。

裕利安宜說：「好消息是，補充庫存的急迫性在過去幾個月已明顯見頂，多數行業的庫存水準已高於疫情前的長期平均水準。」

該機構也表示，鑒於有利的融資條件和企業現金狀況的好轉，認為 2022 年歐洲的投資水準及產能恢復將有所提升。

報告還補充，由於需求仍高於潛在水準，如果不增加產能和對港口基礎設施的投資，歐洲供應鏈瓶頸正常化可能會延到 2022 年以後。

運輸能力提升

裕利安宜表示，由於運輸能力正在提升，2022 年下半年的航運擁堵情況可能不會那麼嚴重。

該機構表示，雖然明年的航運成本可能仍然較高，但隨全球新貨櫃船的訂單達到創紀錄高位（占現有貨櫃船數量的 6.4%），運力將會增加。

快速增長的新運力訂單應該會在 2022 年底開始投入運營，將顯著緩解航運瓶頸。報告指出，美國將斥資 170 億美元改善港口基礎設施和水道建設，有助於緩解塞港問題。

此外，該報告還預測，全球貿易額將在 2021 年增長 8.3%，2022 年和 2023 年分別增長 5.4% 和 4%。未來幾年，亞太地區將仍是在出口收益方面的主要贏家，能源、電子、機械和設備行業將在 2022 年繼續表現優異。