台美建立科技貿易暨投資合作架構 經部：將深化供應鏈合作

經濟部今 (7) 日表示，部長王美花與美國商務部長 Gina Raimondo 部長在 7 日進行視訊會談，會中共同宣布將建立台美科技貿易暨投資合作架構 (TTIC)，預期將有助促進台美雙邊貿易、投資擴展、產業合作，達成關鍵供應鏈多元化目標。

王美花表示，台美之間是長期可信賴的供應鏈合作夥伴，雙方在半導體、5G、電動車及其零組件等領域，均深具合作潛力，未來台美 TTIC 可望結合雙方廠商互補優勢，擴大雙向投資、深化雙邊經貿連結。

王美花進一步指出，台灣也希望在各項合作基礎上，進一步與美方攜手拓展第三國基礎建設，同時協助我國業者參與美國重建美好 (BBB) 計畫。

經濟部表示，王美花、Raimondo 等台美雙方代表在本次會談中，均談及台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，以及台美在加強供應鏈韌性、持續拓展雙向貿易與投資合作的重要性。

經濟部也說，台美雙邊經貿關係深厚，去年美國是我國第二大貿易夥伴，台灣則是美國第九大貿易夥伴。雖然全球面臨疫情籠罩，但台美貿易仍逆勢成長，統計今年前 10 月雙邊貿易額已超過 855.9 億美元，年增幅高達 26.19%，同時美國也是我國第三大外資來源國。

值得注意的是，台美上月底也召開第二屆台美經濟繁榮夥伴對話 (EPPD)，當時我方代表也與美國國務院就供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與 5G 網路安全、科學與技術等四大議題進行討論。