〈台股盤前〉台積電ADR領軍衝鋒 今將挑戰歷史新高

美股四大指數 13 日開高走低，終場全面收黑，但晶圓代工龍頭台積電法說報喜，去年每股純益 23.01 元寫新高，今年展望更驚艷市場，ADR 一度大漲 9%，台指期夜盤也大漲百點，台積電今 (14) 日將挑戰歷史新高價 679 元，台股也可望順勢再戰歷史新高 18619 點。

美股四大指數盡墨，道瓊指數下跌 176.7 點或 0.49%，收 36113.62 點，那斯達克下跌 381.58 點，或 2.51%，收 14806.81 點，標普 500 指數下跌 67.32 點或 1.42%，收 4659.03 點，費城半導體指數也下跌 89.4 點或 2.29%，收 3811.8 點，台股 ADR 中，台積電領軍衝鋒，盤中一度大漲 9%，終場漲幅收斂，但仍漲逾 5%，改寫盤中、收盤新高價。

台積電昨日召開法說會，去年第四季、全年獲利再創新高，每股純益各達 6.41、23.01 元，展望今年，台積電也釋出樂觀展望，預期營收成長將優於產業平均，估成長 24-29%，長期毛利率目標也提升至 53% 以上，資本支出則估達 400-440 億美元，相較去年大增 33-46%，設備廠可望同步沾光。

大立光去年財報則相對黯淡，毛利率更跌破 6 成，每股純益達 139.13 元，為近八年低點，展望首季，大立光執行長林恩平認為，今年產品仍以較低階為主，目前看來，1 月拉貨動能比 12 月還差，2 月會低於 1 月，原物料供應鏈仍有長短料問題。

其他產業焦點，中國新冠疫情延燒，日本 IDM 大廠羅姆半導體 (Rohm) 天津廠受影響宣布停工，且未公布復工時間，由於該廠生產光感測器、LED 顯示器等產品，與台廠億光產品重疊性相當高，將可望受惠轉單。

金管會主委黃天牧也看好台股持續有資金動能等四大面向，認為榮景可持續，但是也提醒投資人，「台股已上漲兩年，天下沒有絕對順風順水」，還是要擔心可能發生的升息等三大逆境變局。