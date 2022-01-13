外資連三買挺台股 三大法人鎖定新光金掃貨8.5萬餘張

資金觀望台股量縮小漲，但仍無損外資加碼意願，外資今 (13) 日仍買超台股 174.38 億元，主要鎖定金控股加碼，其中新光金 (2888-TW) 挾低價優勢獲三大法人買超 8.5 萬餘張，今日召開法說會的台積電，外資也小買 1 萬多張。

三大法人中今天合計買超台股 174.28 億元，其中外資買超 174.38 億元，投信也買超 11.08 億元，自營商則反手調節 11.25 億元。

外資買超標的主要以金控股為主，新光金獲買超 7.1 萬餘張、中鋼 (2002-TW) 獲買超 3.4 萬餘張、聯電 (2303-TW) 獲買超 2.4 萬餘張，其他包括台新金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、台企銀 (2834-TW)、元大金 (2885-TW)、玉山金 (2884-TW)、國泰金 (2882-TW) 也都是外資加碼標的。

賣超部分，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 分別遭調節 1.5 萬餘張、1.3 萬餘張，開發金 (2883-TW) 也遭調節 4793 張、華新 (1605-TW) 遭調節 3770 張、日月光投控 (3711-TW) 也遭外資調節 3503 張。

自營商部分，買超前五大分別為，期街口布蘭特正 2 獲買超 1.9 萬餘張、期元大 S&P 石油獲買超 1.3 萬餘張、新光金獲買超 1.2 萬餘張、中信金獲買超 3995 張、富邦公司治理獲買超 3886 張。

賣超前五大標的，元大台灣 50 反 1 遭調節 3.5 萬餘張、富邦特選高股息 1.7 萬餘張、國泰費城半導體遭調節 1.2 萬餘張、元大滬深 300 正 2 遭調節 1 萬餘張、國泰股利精選遭調節 9906 張。

投信買超前五大標的中，金控股就包辦三檔，包括中信金 4223 張、國泰金 1837 張、玉山金 1254 張，其他包括南茂 (8150-TW) 獲買超 2437 張、元大台灣 50 獲買超 2060 張、仁寶 (2324-TW) 獲買超 1309 張。

賣超前五大中，聯電遭調節 3167 張、強茂 (2481-TW)2562 張、矽創 (8016-TW)1101 張、景碩 (3189-TW)820 張、長榮航 (2618-TW)585 張。