〈台積電法說〉今年資本支出大增100億美元起跳 設備廠營運可望再繳好成「積」

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (13) 日公布，最新資本支出計畫達 400-440 億美元，不僅優於市場預期的 420 億美元，也創下歷史新高，全年將較去年大增 100 億美元以上，設備大聯盟包括漢唐 (2404-TW)、帆宣 (6196-TW)、亞翔 (6139-TW)、光罩 (2338-TW)、弘塑 (3131-TW)、萬潤 (6187-TW) 等都可望跟著受惠，繳出亮眼成績單。

台積電今年將持續擴建台灣南科 18 廠的 3 奈米、美國亞利桑那州的 5 奈米，還有中國南京廠的 28 奈米，三項工程皆預計今年底前完工，承接業者如漢唐、帆宣、亞翔皆可望在今年認列大筆金額。

另外，台積電今年也啟動四項新的投資案，包括竹科 20 廠的 2 奈米、台灣中科的 28 奈米、高雄廠的 7 奈米與 28 奈米，以及首座合資廠日本熊本的 28 奈米，全面在今年動工，隨著基礎建設、廠務工程陸續啟動發包，業者看好，後續潛在訂單規模仍相當龐大。

廠務工程三巨頭漢唐、帆宣、亞翔皆看好，今年在台積電及周邊供應鏈大幅擴廠下，營收將一舉創下歷史新高，且因已經與客戶反映原物料成本上漲壓力，獲利表現也可望再優化。

不僅前期廠務工程業者隨著台積電成長，後段封測設備也隨著台積電擴充先進封裝竹南廠，並擴大採用在地化設備，包括弘塑、辛耘 (3583-TW)、萬潤、信紘科 (6667-TW) 營運皆可望雨露均霑。

台積電財務長黃仁昭表示，今年資本支出其中 70-80% 將用於 2/3/5/7 奈米等先進製程產能，10% 用於先進封裝製程，另外 10% 則是用在特殊技術製程。