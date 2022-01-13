〈金管會新春展望〉黃天牧提四面向看好台股 惟提醒三大逆境變局

台股在 2021 年站上「萬八」，全年上漲近 24%，2022 年是否還能續旺備受矚目，金管會主委黃天牧今 (13) 日提出「台股持續有資金動能」等四大面向，認為榮景可持續，但是也提醒投資人，「台股已上漲兩年，天下沒有絕對順風順水」，還是要擔心可能發生的升息等三大逆境變局。

黃天牧表示，首先，台股持續有資金動能，無論是外資或內資；二是主計總處預估今年經濟成長率 4.15%，經濟基本面仍佳；三是台灣電子業在國際上具競爭力，部分大廠訂單接到今年第三、第四季，獲利依舊可期；四是金管會推動公司治理 3.0 等措施，就是希望讓外資知道台灣上市櫃公司的經營永續價值，是跟國際接軌。

黃天牧進一步指出，外資目前在台股持股比例約 44-46%，外資重視的就是 ESG，股市榮枯也許是短期的，但金管會要為台灣的資本市場立下長治久安的基礎，制度建立好，面對困境就會迎刃而解。

黃天牧強調，去年台灣上市櫃公司獲利亮眼，因為疫情造成供應鏈吃緊等因素讓台灣發光發亮，台股榮景也許可持續，但不可因過去兩年的順風順水而自滿，還是要擔心可能發生的逆境變局，如：美國聯準會已宣布要升息、國際政治經濟與金融局勢、疫情的變化等，所以金管會持續推動上市櫃公司永續發展路徑圖，包括公司治理 3.0、綠色金融 2.0 等，都可對資本市場有所幫助。