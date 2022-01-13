台股重登18400點 外資連3買 三大法人買超174.28億元

美股周三全面收紅，亞股今 (13) 日則是漲跌互見，台股一度上漲逾 80 點，但電子股普遍走低，拖累指數翻黑，所幸靠著金融、鋼鐵二大族群奮力撐盤，終場指數上漲 61 點，收在 18436 點，成交值萎縮至 2773 億元。外資已連 3 買，三大法人合計買超 174.28 億元。

觀察法人資金變動情形，外資買超 174.38 億元，為連續 3 個交易日買超；投信轉為買超 11.08 億元；自營商則賣超 11.25 億元。三大法人合計買超 174.28 億元。

電子股持續量縮，成交占大盤比重約 54%，台積電法說登場前夕，今天股價一路在盤下遊走，終場翻紅小漲收 661 元；晶圓代工廠聯電盤整多日後，今天獲買盤青睞，漲逾 2%，終場收 63.3 元；聯發科、鴻海力守盤上；不過，日月光投控、國巨、台達電、友達、研華等電子股賣壓都偏重。

金融股去年獲利大爆發，加上殖利率誘因，吸引市場資金持續湧入，國泰金噴漲逾 4%，一度來到 67.8 元，創 13 年半新高，富邦金開低走高，終場漲 2%，收 81.6 元，創近 4 個月來新高；王道銀行股價直奔漲停，新光金、台新金、中信金等也勁揚 3-5%，多頭積極追捧。

越南河靜鋼廠大幅調降 3 月熱軋盤價，不過，在國際鐵礦砂、銅價、鎳價持續走揚下，鋼鐵股也逆勢成為多頭指標，由中鋼領漲近 2%，終場收在 35.5 元，第一銅、新鋼股價亮燈漲停，中鋼構、中鴻、燁輝等漲勢也相當凌厲，帶動上市鋼鐵類股指數終場勁揚 1.8%。

值得關注的是，華碩小金雞力智、興櫃股后掛牌首日大展蜜月行情，一度勁揚 37%，衝上 808 元，終場則收在 800 元。同為 PMIC 廠的矽力 - KY 今天股價震盪走跌，終場收 3900 元，高價股力旺、譜瑞 - KY、祥碩股價下挫 1-2%。