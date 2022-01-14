〈台股盤中〉台積電大漲不敵傳金賣壓 一度大跌逾200點

權王台積電 (2330-TW) 營運展望樂觀，激勵股價今 (14) 日大漲，盤中高價一度攻上 673 元，漲幅近 2%，但權王利多無法拉抬盤勢，加上聯準會 (Fed) 副主席提名人選布蘭納德週四 (13 日) 聽證會證詞偏鷹，指數觸及 18509 點後賣壓湧現，拖累指數翻黑，低點下探 18213 點，大跌逾 200 點，盤中高低震盪近 300 點。

受惠營運消息，台積電今天早盤股價跳空開高，開盤就大漲 12 元，站上 673 元逼近歷史新高價，惟盤中賣壓出籠拖累股價漲幅收斂，低點下探至 661 元，隨後買盤加持下，股價翻揚，盤中暫收 665 元。

不過，權王大漲卻沒能拉抬盤勢，大盤開盤後雖跳空開高，指數攀抵至 18509 點，但不敵賣壓出籠，包括大立光 (3008-TW) 盤中跌停鎖住，股價暫收在 2140 元，指標個股聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 股價同樣翻弱整理，拖累盤勢走跌，所幸航運股拉抬，跌幅收斂至 100 多點。

觀察今天盤勢，包括電子、光學、金融、鋼鐵等全倒翻黑，僅航運股逆勢走揚，其中光學股先進光 (3362-TW)、玉晶光 (3406-TW) 盤中重挫逾 6%，亞光 (3019-TW)、揚明光 (3504-TW) 盤中也有 2% 跌幅，今國光 (6209-TW) 與中揚光 (6668-TW) 等同步翻黑。

昨天大漲的鋼鐵與金融，今天股價表現也同步呈現疲態，鋼鐵股中包括新鋼 (2032-TW)、威致 (2028-TW)、海光 (2038-TW)、聚亨 (2022-TW) 等股價翻黑。

金融股今天則遭資金提款，漲多拉回拖累股價翻黑，包括玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、富邦金 (2881-TW) 與兆豐金 (2886-TW) 等盤中也有 1% 以上的跌幅。

航運股相對逆勢抗跌，航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 盤中上漲逾 1%，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 與陽明 (2609-TW) 同樣在買盤追捧下帶動股價翻揚。

國內在 Omicorn 變種病毒干擾下，大盤仍呈現資金快速輪動局面，部分漲多族群、個股面臨漲多拉回且跌幅不小，短線留意個股基本面，避免過度追高。