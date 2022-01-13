〈台股盤後〉兩大權王法說市場觀望 台股量縮小漲61點收18436點

美股四大指數收紅，激勵台股今 (13) 日在金融與鋼鐵大族群拉抬下也如願收紅，但市場觀望兩大台積電 (2330-TW) 與大立光 (2330-TW) 法說會風向，資金態度略顯觀望，終場小漲 61 點收在 18436.93 點，成交量僅 2773.67 億元，量能萎縮。

權王台積電今天下午舉行法人說明會，但受資金觀望影響，台積電今天股價在平盤附近震盪整理，終場上漲 1 元收在 661 元；同樣舉行法說的大立光今天股價同樣略顯疲弱，終場以平盤做收，收在 2375 元。

觀察主要類股表現，主要由金融傳產發動攻勢，其中金融族群主要由金控股領軍多頭，包括新光金 (2888-TW)、台新金 (2887-TW) 終場大漲逾 5%，國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW) 與富邦金 (2881-TW) 分別也有 2%~4% 的漲幅。

傳產族群中，主要以鋼鐵較受資金青睞，第一銅 (2009-TW) 與新鋼 (2032-TW) 終場以漲停作收，中鋼構 (2013-TW)、聚亨 (2022-TW)，分別有 5%~6% 漲幅；另外，中鴻 (2014-TW) 與燁輝 (2023-TW) 盤中也分別有 3% 到 4% 漲幅。

航運族群表現略顯疲弱，貨櫃三雄萬海 (2615-TW) 終場重挫逾 4%、陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 終場也有 1% 到 2% 的跌幅；航空雙雄華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 則在平盤下整理。

法人表示，台股回測月線後止跌反彈，短線 10 日、月線、季線維持多頭走勢，加上美股走揚激勵，大盤短線偏多格局不變，靜待今日盤後台積電、大立光等電子權值股法說登場，可望釋出未來景氣、營運風向球。



