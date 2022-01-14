QuantumScape跨出電動車領域 攜儲能商Fluence開發新商機

固態電池技術公司 QuantumScape 周四（13 日）宣布與儲能供應商 Fluence Energy 合作，將固態鋰電池技術引入固定能源系統應用中，打開 QuantumScape 在電動車領域外新的潛在龐大商機。

QuantumScape 執行長 Jagdeep Singh 在記者會上表示，Fluence 與 QuantumScape 有著共同的使命，即通過創新和儲能技術減少全球溫室氣體的排放，所以彼此的合作是一種自然的配合。雖然 QuantumScape 一直專注電動車應用，但旗下電池技術有廣泛的應用範圍，可以在其他行業發揮作用，為低碳未來做出貢獻。

QuantumScape 預估，未來 10 年，固定電力裝置的市場將從現在的不到 200 億美元成長至 3,850 億美元。屆時全球電動汽車的銷售額可望達到 2 兆美元，而車用電池可為電池製造商帶來 2,500 億美元的銷售額。

儘管這些都是根據理論推估，但對於 QuantumScape 和其他電池製造商來說，兩個市場的潛力都很大。

然而，投資者似乎還沒有考慮到未來 10 年的前景，QuantumScape(QS-US) 周四盤中股價一度下跌約 2.2%，截稿前跌幅收斂至 1.17%，每股暫報 20.65 美元，而 Fluence(FLNC-US) 下跌 4.47%，每股暫報 24.66 美元。

QuantumScape 的固態電池技術尚未商業化，華爾街分析師預估，待正式商業化後，五年內銷量將大幅增加，到 2026 年，該公司的銷售額將達到約 1.81 億美元。

QuantumScape 的固態電池技術顧名思義並未如現行車用電池含有易燃的液態溶液，取而代之的是薄薄一層固態電解質，不僅能提高提車用電池的安全性與效能，還能降低成本，對電動車產業來說是個好消息。