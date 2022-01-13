〈美股早盤〉波音領軍 道瓊開盤漲逾百點 費半飆2%

在 12 月生產者物價指數 (PPI) 浮現通膨壓力緩和跡象後，美股周四 (13 日) 高開。截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.3%，波音領漲，那斯達克綜合指數漲 0.35%，標普 500 指數漲 0.28％，費城半導體指數漲逾 2％。

美國昨日公布近 40 年新高的 CPI 數據，但因大致符合預期，市場反應並不強烈，今日接著公布 12 月 PPI 年增 9.7%，月增 0.2%，均低於市場預期。排除食品和能源價格後的核心 PPI 年增 8.3%，月增 0.5%，月增幅符合預期，且較前值下滑，年增幅則高於前值和預期。

另一方面，上周初次請領失業金人數回升至 23 萬，高於預期，續領失業金人數則大幅回落至 156 萬人，低於市場預期。

繼亞特蘭大、舊金山和聖路易斯等聯準銀行總裁後，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 也加入呼籲升息的行列，公開表示支持最快 3 月升息。

聯準會副主席提名人選布蘭納德 (Lael Brainard) 將在周四出席參院提名聽證會，根據事先公布聲明，她將承諾在支持經濟復甦的同時，打擊急劇飆升的通膨，強調應對通膨是央行的首要任務。

個股消息面，維珍銀河 (SPCE-US) 開盤大跌逾 13％，該公司擬發債 4.25 億美元；台積電 (TSM-US)(2330-TW) 公布第 4 季財報表現優異，且營運展望佳，開盤後漲逾 8％。

達美航空 (DAL-US) 開盤漲 1.4％，即使 Omicron 恐致 Q1 虧損，該公司仍看好全年實現可觀獲利。

截至台北時間周四 (13 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 116.62 點或 0.32%，暫報 36406.94 點

那斯達克綜合指數上漲 52.66 點或 0.35%，暫報 15241.05 點

標普 500 指數上漲 13.27 點或 0.28%，暫報 4739.62 點

費半上漲 81.79 點或 2.1%，暫報 3982.99 點

台積電 ADR 上漲 9.24% 至每股 144.45 美元

10 年期美債殖利率上升至 1.731％

紐約輕原油下跌 0.18％ 至每桶 82.49 美元

布蘭特原油上漲 0.12% 至每桶 84.77 美元

黃金下跌 0.30% 至每盎司 1821.90 美元

美元指數下跌至 94.68

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

達美航空 (DAL-US) 早盤上漲 1.43％，至 41.20 美元。

受惠於強勁的假期預訂和商務旅行需求，達美航空去年 Q4 營收創下 2019 年底以來最高，且高於分析師預期。執行長 Dan Janki 表示，受 Omicron 干擾，今年 Q1 可能出現虧損，但仍有望在剩餘 3 季實現獲利，全年獲利前景看俏。

波音 (BA-US) 早盤上漲 2.74％，至 223.40 美元。

根據彭博報導，歷經 3 年停飛後，波音 737 Max 計畫未來幾周恢復中國航班，最快可望在本月稍晚重返中國航空市場。

Snap(SNAP-US) 早盤下跌 4.33％，至 40.88 美元。

投行 Cowen 將 Snap 股票評級自「優於大盤」(outperform) 下調至「同於大盤」(market perform)，認為蘋果的隱私新制恐為 Snap 的廣告收入造成影響。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (1/8) 初領失業金報 23 萬人，預期 20 萬人，前值 20.7 萬人

美國上周 (1/2) 續領失業金報 155.9 萬人，預期 173.3 萬人，前值自 175.4 萬人下修至 175.3 萬人

美國 12 月 PPI 年增 9.7％，預期 9.8％，前值自 9.6％上調至 9.7%

美國 12 月 PPI 月增 0.2％，預期 0.4％，前值自 0.8％上調至 1.0%

美國 12 月核心 PPI 年增 8.3％，預期 8％，前值自 7.7％上調至 7.9%

美國 12 月核心 PPI 月增 0.5％，預期 0.5％，前值自 0.7％上調至 0.9%

綠：美國 PPI 月率，藍：美國 PPI 年率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdso 認為，物價漲幅有望自年中起放緩，但可能在 1 月和 2 月先達到 7.2% 後才回落，並在 9 月達 4.5% 左右。總體來說，CPI 大幅上升的趨勢已經結束。

SYZ Private Banking 投資主管 Luc Filip 稱，現在重點在於市場對央行下一步行動的看法，投資人正在 2 件事情上取得平衡，即較少的貨幣政策支持，但經濟基本面表現良好。隨著美股財報季展開，該公司看好企業獲利取得強勁表現。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 股票策略主管 Peter Garnry 指出，市場預期通膨將在今年退散，但交易員面臨的兩難在於究竟物價下滑幅度的不確定性。該行認為，目前股市困在一個交易區間，需要財報驚喜或 10 年期美債殖利率出現突破，才能將其帶出這段區間。