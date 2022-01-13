〈房產〉2021年北台灣地產代銷排名 海悅蟬聯冠軍寶座

市調機構統計，2021 年北台灣地產「十大代銷」接案超過 5600 億元，第一名由海悅 (2348-TW) 拿下，蟬聯 13 年冠軍，進入十大代銷排行榜的最低門檻，則由 2020 年的 238 億元上升到去年的 293 億元。

依統計顯示，2021 年北台灣前十大地產代銷業者，依序為海悅、新聯陽、甲山林、璞園、甲桂林、傳真、信義、創意家、新理想、新高創。

住展研發長何世昌表示，雖然 2021 年房市多頭走勢強勁，但代銷業並未百花齊放，進入「十大代銷」排行榜清一色是老面孔，主因是建商期待的售價更高，加上政府打房的干擾，小型代銷更難承受風險，導致代銷業版圖大者恆大的趨勢更為顯著，同時也開啟了全國代銷大亂鬥模式。

統計資料顯示，海悅已連續 13 年蟬聯王座；2021 接案量承接建案數 41 個、案量高達 1632 億元，且比 2020 年成長近 18％。光是在 2021 年，海悅旗下就有「敦仰」、「擎天森林」、「聯上澐朗」與「潤隆國家大院」等 4 個百億級指標案開賣；海悅持續發揮蠶食鯨吞的策略，單一建案案量小至 8 億元，大到百億元都有。

亞軍新聯陽去年北台灣接案量達 1150 億元，台北市、新北市兩地案量大約各半，而百億級建案分別為「玥隱信義」、「元利森活莊園」、「新美齊画世代」等 3 個。第三名的甲山林接案量約 499 億元，基隆造鎮案「新橫濱」一個建案就海灌 180 億元；雖然甲山林去年案量驟減，但今年手上已有兩個 600 億元以上的建案，可望重返千億元俱樂部。

信義房屋 (9940-TW) 旗下的信義代銷去年接案量 327.5 億元，居第七名；信義代銷以結合房仲資源的「全房產」，在競爭激烈的代銷業占有一席之地，更是十大代銷榜上唯一一家從仲介跨足代銷有成的業者。

統計顯示 2021 年十大代銷總接案量超過 5600 億元，占北台灣新建案總推案量約五成，，十家代銷業就囊括新建案市場半壁江山。此外，北台灣 2021 年十大代銷排行榜有「北市代銷霸榜」、「桃竹代銷量縮」，十大代銷排行榜內，台北市代銷占據前八名，比重相當之高。

何世昌分析，造成「北市代銷霸榜而桃竹代銷量縮」的原因，一來是近年台北市建案推案量大，給予北市代銷發展沃土；二來是北市代銷連年拓展疆土，紛紛把經營觸角伸到外縣市，就連偏鄉都不放過，如海悅連首度揮師湖口、信義進軍桃園、新高創殺到宜蘭頭城等。

第三是新竹房市因受到竹縣率先禁紅單、預售屋聯合稽查等打房政策衝擊，部份建商轉為自售，致使深耕當地的桃竹代銷商機流失，與北市代銷案量差距因此擴大，部份桃竹代銷因此轉至苗栗與中、南部接案。由於北部代銷為圖生存，大舉跨過濁水溪南下接案，而中南部代銷北攻接案勢頭雖稍弱，但卻方興未艾，全國北中南代銷大亂鬥時代已然來到。

資料來源：住展



