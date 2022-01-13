曼哈頓房租12月見兩位數漲幅 租金中位數創歷史新高

由於公寓供應銳減，房東開始要求兩位數的漲幅，造成曼哈頓的房屋租金在 12 月來到歷史高點。

根據紐約地產估價機構 Miller Samuel 與房產中介公司 Douglas Elliman 發布的報告，12 月曼哈頓的平均公寓租金達到 4440 美元，更受關注的淨有效中位數租金為 3392 美元，創歷史新高，較去年同期大漲 21%。

這和一年前形成了鮮明對比，當時曼哈頓有超過 2.5 萬套空置公寓可供出租，就連最樂觀的經紀人也預計，房市的復甦可能需要數年時間。

現在，房屋租金已經高於疫情前水準，為租屋者造成巨大衝擊。

Douglas Elliman 租賃經紀人 Janna Raskopf 表示，她在這一行業從事 14 年，從未見過此類情景，需求快速由涓涓細流變成湧出噴泉。

Raskopf 和其他經紀人表示，需求主要是由大學畢業生在曼哈頓找到新工作所推動的。去年春天，當紐約市長白思豪宣布該市將於 7 月 1 日重新開放時，很多人湧入了這座城市。

經紀人說，儘管在曼哈頓只有大約三分之一的上班族回到辦公室，但對重返辦公室的預期，繼續吸引著一波又一波人群。

報告稱，大量的需求帶來了供給的突然短缺。一年前，曼哈頓的公寓空置率高達 11%，而通常為 2%。而到了 2021 年 12 月，庫存下降 81%。空置率低到僅為 1.7%，只有 4700 套公寓可供出租。

由於出租公寓短缺，供應量過低，以至於 12 月份的整體租賃活動與去年相比，下降了 40%。

現有租戶的租金也大幅上漲。經紀商表示，在 2020 年和 2021 年初達成協議的租戶，在租約到期後，房東們根據市場將租金提高 20% 至 30% 或更多，急於彌補他們在疫情期間較低的收入或損失。

租金漲幅最大的是市中心，中值漲幅為 28%，達到 4100 美元。以租屋類型而言，小型單間公寓及一室公寓的租金上漲最快，單間公寓的租金上漲 21%。