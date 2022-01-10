分析師：特斯拉德州廠預期在7-10天內開始投產Model Y

據報導，美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 位在美國德州奧斯汀的超級工廠 Giga Texas 可能即將開始營運。有分析師透露，Giga Texas 有望在未來的 7 至 10 天內就開始啟動 Model Y 的生產。

報導指出，Wedbush 證券分析師 Daniel Ives 在推特的發文中表示，據 Wedbush 的分析報告，Giga Texas 生產 Model Y 的文書行政程序已完成。此外，Model Y 的沖壓機和相關測試也已大致完成，因此預期 Giga Texas 即將進行投產。

特斯拉執行長馬斯克先前就曾表示，計劃在去年開始在德州的超級工廠限量生產 Model Y 中型 SUV，並於今年開始量產。

Wedbush 對特斯拉的基本目標價在 1400 美元，而牛市目標價為 1800 美元。Ives 領導的分析團隊也在報告中寫道，他們維持特斯拉「優於大盤」的評級。

Ives 表示，「特斯拉整體牛市論點的關鍵仍然是中國。」他預估 2022 年電動車交貨量中，特斯拉將占比 40%，而中國明年在特斯拉股價中價值 400 美元。

他認為，特斯拉有著「供不應求」的問題，而舒緩該問題的關鍵在於位於德國和美國德州 Austin 的超級工廠，「這將解決特斯拉全球生產瓶頸。」

Ives 說：「我們相信，到 2022 年底時，特斯拉將有能力從當前年度產能約莫 100 萬輛的水準提升到 200 萬輛。」

Ives 認為，特斯拉應有能力解決拖累去年一整年銷量成長的供應鏈問題。Ives 補充，「雖然物流障礙是特斯拉近期成本負擔，但該公司應有能力在未來 12 到 18 個月內進一步擴大其車輛毛利和獲利能力，尤其因為在中國當地生產並銷售利潤更高的車輛。」