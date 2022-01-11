大摩分析師：上調特斯拉目標價至1300美元

據報導，在美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 第四季年化交車輛超出預期後，大摩分析師 Adam Jonas 在週一 (10 日) 將該公司目標價上調至 1300 美元，並重申了「買入」的評級。

Jonas 將特斯拉的目標價從 1,200 美元上調至 1,300 美元，並維持「買入」評級，主因是特斯拉第四季年化交車輛優於原先預期。

報告中指出，若是把電動車市場競賽想像成一場馬拉松，特斯拉已經到達距離起跑點 21 英里位置，處於領先地位，其他對手可能都還在 2 英里處，或是還在綁鞋帶。Jonas 也指出，更重要的是，最近的交車數據表明，隨著競賽持續，特斯拉也在持續壯大。

特斯拉近期公布的數據顯示，2021 年全年交車量達到 936,172 輛車，比去年同期暴增 87%，2021 年第四季交付 30.86 萬輛車，比去年增長 70%，連兩季創新高。

特斯拉單季的交車量是最受關注的指標之一，該項數據是公司財報基礎，視為消費者對電動車需求的風向球。

高盛分析師 Mark Delaney 也在週一將特斯拉公司的股票列為 2022 年「首選」。同時將特斯拉的目標價從之前的 1125 美元調升至每股 1200 美元，理由是「強勁的第 4 季交車數」，他認為這是今年和明年進一步成長的訊號。

他還指出了該集團的硬體和軟體垂直整合、充電站生態系統，以及太陽能和儲能領域的成長潛力。

特斯拉股價在週一上漲了 3.03%，收於 1058.12 美元，打破了連續 5 日的跌勢。