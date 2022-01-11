強調環保開採！特斯拉挑中Talon 簽下美國首份鎳採購協議

特斯拉 (TSLA-US) 週一 (10 日) 宣布簽署首份美國鎳供應協議，向 Talon Metals Corp 位於明尼蘇達州的 Tamarack 礦區計畫，取得為期 6 年 7.5 萬噸鎳供應量，以更環保的方式製造電動車電池金屬。

Tamarack 是 Talon 和力拓集團 (Rio Tinto Group) 的鎳、銅和鈷合資計畫，預定 2026 年開採。藉由這項合作，馬斯克確保了特斯拉在德州和內華達州的電池工廠美國鎳礦關鍵來源。特斯拉去年 7 月甫與必和必拓 (BHP Group) 簽署鎳供應協議。

特斯拉計劃在未來 6 年內以倫敦金屬交易所 (LME) 上市價格採購 7.5 萬噸鎳精礦，以及少量的鈷和鐵礦砂。目前不清楚特斯拉將在哪裡提煉鎳精礦，因為美國尚未有鎳礦精煉廠。

隨著電動車成為主流，鎳礦需求預期在未來 10 年大增。鎳礦可強化電池陰極的能量儲存，從而提升電動車的續航里程。

鋰是電池重要原料鎳，稀缺且昂貴，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾請求鎳礦商「以對環境更敏感的方式」生產更多的鎳礦，還曾嘲笑美國鎳礦生產方式「客觀上非常蹩腳」。

各國鎳產量以印尼高居第一，但當地通常以能源密集型技術來開採，且其廢物處理作法有爭議，例如將廢石傾倒在水道中。

Talon Metals 計劃使用其技術，將二氧化碳從大氣中吸出並透過化學方式結合 ，從而永久儲存在明尼蘇達州北部 Tamarack 內的岩石上。雖然這個過程仍在測試階段，但可望讓 Talon 將鎳成為碳中和物，這對馬斯克和特斯拉來說具有巨大的吸引力。

特斯拉高層 Drew Baglino 在記者會中表示：「負責任地採購電池原料，向來是特斯拉的重中之重。」

特斯拉去年與 Piedmont Lithium 簽署一項為其德州電池廠供應鋰的協議，但因為北卡羅來納州對 Piedmont 提議的礦區反對聲浪不斷增強，該協議去年已遭擱置。