【台股操盤人筆記】台積電法說要來了 預期台股相對強勢

加權股價指數近 6 個月價量表現：

資料來源：Bloomberg, 截至 2022/1/12

焦點訊息：

Fed 主席鮑爾周二出席國會連任提名聽證會，根據 Fed 向國會提交的書面證詞，鮑爾雖未提及如升息等的貨幣政策走向，但坦承高通膨已損及人民生計，Fed 將藉由政策工具防止高通膨成為根深柢固的問題。

世界銀行周二在半年度的《全球經濟展望》報告中表示，預估今年全球 GDP 將成長 4.1%，低於 6 月預測的 4.3%。風險包括疫情再次爆發、通膨預期失控的可能性，以及在債務水平創新高的情況下出現的財務壓力。

經理人觀點：

流動性緊縮的預期將持續影響股市：

最近股市波動幅度加大，主要仍在反應聯準會較為鷹派的言論。目前市場共識趨一致，認為第一次升息時點將提前至 3 月，加上現在又多了縮表的議題，投資氛圍明顯轉弱。縮表指聯準會透過出售在量化寬鬆期間購買的債券，或是待債券到期就不再投入市場的方式，降低資產負債表的規模，降低流動性，而在上一次的緊縮貨幣時期，從 2014 年的縮減購債、2015 年底的升息，到 2017 年展開縮表，經歷超過三年的時間，反觀這次，從去年 11 月正式開始縮減購債到現在僅幾個月，聯準會即釋出今年將展開縮減資產負債表的言論，市場對流動性降低的預期短線將持續影響股市。

目前操作不宜太保守：

美國即將公布 12 月的 CPI 數據，市場預期有機會較 11 月的 6.8% 再提升，來到 7% 左右的水準。由於通膨高漲，寬鬆的貨幣政策終有轉向的壓力，我們認為雖然目前聯準會的縮減購債及升息政策是以穩定物價為優先考量，但後續若物價沒有再持續上揚，屆時央行的升息動作，反映的就會是對未來的經濟成長更大的信心，因此我們不建議在現在做過於保守的操作，很有可能錯失獲得長線超額報酬的機會。

權值股法說會將至，台股將相對抗跌：

台股方面，近期權值股相較其他科技股的表現較為突出，帶動加權指數相對抗跌，但同時台股基金的表現就會比較不如預期，主要因基金選股還是以成長股為投資主軸，因此在較為緊縮的資金預期下，短線漲多、評價高的科技股跌幅就會比較大。本周是台灣晶圓代工龍頭的法說會，我們認為其第四季財報及第一季財測將可以優於市場預期，主要因代工價格上漲尚未完全反映於市場估值，預期加權指數將有機會在權值股帶動下，表現優於其他國家股市。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2021/12/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 台股一般股票型、科技股票型、中小股票型與價值股票型類別

野村台股五大天王：

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